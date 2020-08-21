Так оборвалась жизнь

За минувшие выходные в Восточно-Казахстанской области утонул один человек.

Трагедия произошла в субботу. 27-летний парень отдыхал с друзьями на берегу Шульбинского водохранилища. Решив искупаться в не оборудованном для этих целей месте, молодой человек утонул. Тело погибшего нашли спасатели в тот же день, примерно в 15 метрах от берега.

Напомним, что это уже 31-й случай гибели восточноказахстанцев на водоёмах. Излишняя самоуверенность, переоценка собственных сил и возможностей, купание в запрещённых и незнакомых местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения становятся основными причинами трагедий на воде.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминает жителям области о необходимости соблюдения элементарных правил при купании. Не стоит купаться в непроверенных местах, прыгать с обрывистых берегов. Не заплывайте далеко и не старайтесь переплыть водоём, поскольку тонут обычно те, кто считает себя отличным пловцом. Не купайтесь долгое время в холодной воде и не оставляйте детей без присмотра даже на мелководье. Помните, что вы несёте ответственность за свою жизнь, здоровье и безопасность ваших близких.

Татьяна Кравченко