До беды одна искра…

Непотушенная сигарета стала причиной гибели двух жителей посёлка Белоусовка Глубоковского района.

Пожар произошёл в частном жилом доме на улице Мира 30 ноября. Когда прибыли огнеборцы, открытым пламенем были охвачены потолочные перекрытия, стены, мебель, бытовая техника и личные вещи. В ходе разведки внутри помещения пожарные обнаружили погибших пенсионеров – хозяина дома и его жену 1948 года рождения.

Отрабатываемая версия возгорания – неосторожное обращение при курении: под кроватью обнаружен прогар пола, очевидно, образовавшийся от непотушенной сигареты.

Всего в тушении принимали участие девять пожарных, которые ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров, а также вынесли из горящего дома два газовых баллона, предотвратив их взрыв.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, с начала 2020 года в пожарах в жилом секторе погибли 46 человек. При этом основной процент трагедий связан с несоблюдением элементарных правил пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнём. Как показывает печальная практика, один неудачно брошенный окурок сигареты способен не только принести материальный ущерб, но и погубить жизни людей.

ДЧС ВКО

Глубоковский район