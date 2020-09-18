По квартирам, по домам 

В регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Для усиления мер по профилактике правонарушений, а также для установления тесных доверительных отношений с гражданами с 7 сентября по 1 декабря в нашем регионе проводится масштабное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Участковые инспекторы проводят поквартирный и подворный обход своих участков для получения сведений о проживающих там людях, проверяют регистрацию граждан.

Только за первый день мероприятия осуществлён обход около 3000 квартир многоэтажных домов, более 3500 частных домов и 300 дач, проверено 147 съёмных квартир. Выявлено четыре факта сдачи жилья в наём без регистрации в налоговых органах. По всем фактам информация будет направлена в Департамент государственных доходов по ВКО для принятия мер к владельцам жилья.

Кроме того, проверено 1032 лица, состоящих на учёте в ОВД. Из них условно-досрочно освобождённых – 182, находятся под административным надзором 44 лица, в отношении которых установлены особые требования к поведению – 107, в отношении которых вынесено защитное предписание – 182 человека, формально подпадающие под административный надзор – 170, состоящие на учёте в службе пробации – 234 человека, неблагополучных семей – 113.

– Особое внимание уделено проверке индивидуальных владельцев гражданского огнестрельного оружия на предмет соблюдения правил его хранения. Проверено 236 владельцев. В результате выявлено три нарушения правил хранения оружия, два нарушения сроков регистрации, – отметил начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Также за распитие спиртных напитков, нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, бродяжничество задержано 21 несовершеннолетнее лицо.

Полицейские просят жителей и гостей области с пониманием отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия, ведь его главной задачей является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

Гульжан Естаева