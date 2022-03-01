По городским стандартам

Проблему бывших дачных массивов, превратившихся в жилые посёлки, обсудили в Мажилисе Парламента РК. Депутаты решали, каким образом обеспечить комфортные условия проживания бывшим сельчанам, которые в силу различных обстоятельств были вынуждены поселиться в дачных домах на окраинах городов.

Эта проблема характерна и для Семея. Сразу несколько крупных дачных кооперативов теперь стали обычными жилыми микрорайонами, жители которых нуждаются в питьевой воде, благоустройстве, дорогах и социальной инфраструктуре. Постепенно, шаг за шагом, эти вопросы в городе начинают находить своё решение.

В Семее разработана городская программа по развитию окраин, в которую заложены средства для строительства водопроводных сетей, развития сети уличного освещения, грейдирования и асфальтирования дорог, строительства школ, детских садов и устройства детских и спортивных площадок. Часть из запланированных мероприятий напрямую касается жителей посёлка Бобровка, расположенного в левобережной части Семея. На днях с инициативной группой жителей посёлка встретился аким Семея Бакытжан Байахметов, чтобы выяснить, в чём в первую очередь они нуждаются.

Сегодня этот небольшой поначалу дачный кооператив разросся до 400 домов, в которых проживают более трех тысяч человек. При этом здесь нет качественного водоснабжения. Люди многие годы используют либо привозную воду, либо берут её из собственных скважин и колодцев.

– В 2021 году для обеспечения жителей посёлка Бобровка централизованным водоснабжением была разработана проектно-сметная документация по строительству водопроводной сети. Получено положительное заключение экспертизы, – проинформировал местное население Бакытжан Байахметов. – Общая сметная стоимость строительства составляет 303,4 млн тенге. Городской отдел ЖКХ и жилищной инспекции подал бюджетную заявку в областное управление энергетики и ЖКХ для выделения денежных средств на реализацию этого проекта.

В районе, где большая часть жителей – дети, отсутствие детского сада стало настоящим испытанием. Не все могут себе позволить возить ребёнка «за тридевять земель» в дошкольное учреждение. Большинство мам вынуждены посвятить себя дому и детям, а не строить карьеру, повышая уровень благосостояния семьи.

Этот вопрос тоже найдёт своё решение. Как сообщает пресс-служба акима города Семея, в рамках государственно-частного партнёрства в посёлке запланировано строительство детского сада на 320 мест. Застройщику уже выделен земельный участок на улице Строительной, общей площадью 1,2 га. Осенью прошлого года заключён договор на разработку проектно-сметной документации.

– На днях проектировщики завершат свою часть работы. Проект будет сразу перенаправлен на прохождение государственной экспертизы, результаты которой станут известны в мае, – заверил Бакытжан Байахметов. – Как только все установленные законодательством процедуры завершатся, застройщик приступит к строительству здания детского сада.

Во время встречи с населением обсудили строительство детской и спортивной площадок в посёлке. Принято решение, что их построят либо во дворе сош №44, либо на ближайшем пустыре. Площадки появятся в Бобровке уже этим летом.

В этом же микрорайоне в текущем году отремонтируют и дороги. Так, запланирован средний ремонт ул. Центральной от пересечения с ул. Созидательной до конечной автобусной остановки. На просёлочных дорогах проведут грейдирование с подсыпкой и утрамбовкой щебня и гравия.

Что касается развития системы уличного освещения, то работы в посёлке Бобровка в графике энергетиков запланированы на 2023 год. Линии проведут вдоль ул. Лесной, Тополиной, 1-го переулка, 3-го переулка, а также в заездах на улицы Тополиную и Центральную и 6-й переулок. Кстати, в прошлом году заменили светильники и СИП-кабеля вдоль главной дороги посёлка – улицы Созидательной.

Также будет решён вопрос с вывозом ТБО с территории Бобровки. Пока ни одна из восьми городских сервисных компаний по вывозу ТБО в этом районе не работает. Присутствовавший на встрече представитель ТОО «Семей Тазалык» предложил жителям заключить договоры на вывоз ТБО, в чём ему активно окажет содействие местный участковый инспектор, поскольку проблема стихийных свалок в посёлке – одна из самых острых.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы акима Семея

Семей