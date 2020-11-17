Плюс один 

Из-за роста количества заболевших в Алтае усилены ограничительные мероприятия.

Напомним, Восточно-Казахстанская область входит в «красную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Высокий уровень заболеваемости зафиксирован и в Алтае. В связи с этим районный центр с 00:00 15 ноября закрыт на карантин, а на внешних границах города – со стороны Усть-Каменогорска и Катон-Карагайского района – установлены санитарные посты, беспрепятственно пересекать которые могут определённые категории граждан.

Среди них – сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, медицинские, санитарно-эпидемиологические, правоохранительные, специальные оперативные и аварийные службы; выезжающие и въезжающие по медицинским показаниям; находившиеся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов; возвращающиеся к месту постоянного проживания и жители области (члены одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок) при предоставлении правоустанавливающих документов; учащиеся, возвращающиеся к месту учёбы, при наличии подтверждающих документов, и другие категории. Передвижение от места жительства до места работы и обратно возможно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Также в Алтае введён запрет на функционирование кинотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА-центров/салонов.

В постановлении сказано, что в школах Алтая, Серебрянска и посёлка Новая Бухтарма установлен дистанционный формат обучения. При этом будут работать дежурные классы для обучающихся в предшкольных, 1–4 классах, школах с контингентом от пяти до 180 человек по заявлению родителей, при соблюдении комплектации классов – не более 15 детей.

Добавим, что постановление будет действовать до его официальной отмены, которая в свою очередь зависит от эпидемиологической обстановки.

Александра Исаева

Район Алтай