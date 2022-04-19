«Пластиковые» мошенники

В условиях пандемии, когда жители страны начали чаще пользоваться дистанционными способами оплаты, активизировались интернет-мошенники. В прокуратуре города Усть-Каменогорска дали советы, как избежать обмана.

Наиболее распространённый способ мошенничества – представляться по телефону сотрудниками банка и узнавать персональные данные. С их помощью мошенники, получив доступ к электронному банкингу, смогут свободно распоряжаться сбережениями потерпевших.

Благодаря проведению правоохранительными органами разъяснительной работы в этом году количество таких преступлений снизилось, но всё же полностью искоренить их не удаётся. Мошенники продолжают изобретать новые схемы обмана, и, к сожалению, находятся те, кто поддаётся их уловкам.

Например, на такие, как внесение предоплаты за покупаемый товар, увеличение сбережений, возврат ошибочного перевода и так далее. Всех их объединяет одна цель – получить доступ к банковским счетам.

Сотрудники прокуратуры в очередной раз призывают жителей области не поддаваться на подобные провокации, не сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт и совершать интернет-покупки только через верифицированные источники.

Также стали возрождаться такие преступные схемы, как финансовые пирамиды. Это мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции.

– Мошенники при этой схеме предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, обещают гарантированный доход и просят активно привлекать друзей в проект. Средства поступают за счёт постоянного привлечения новых участников, которые вносят деньги, затем привлекают других людей – пирамида растёт. При этом верхушка пирамиды действительно может заработать, чего нельзя сказать о последующих вкладчиках, которые, как правило, остаются ни с чем. Поэтому будьте осторожны: успешная инвестиционная компания может оказаться финансовой пирамидой, – предупредили в ведомстве.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников