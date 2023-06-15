Народная акция

Акция «Народный юрист» прошла в Усть-Каменогорске.

Мероприятие состоялось в рамках общереспубликанской акции «Народный юрист». В ВКО её поддержали более 30 экспертов в области права и представители государственных органов. Это лучшие, высокопрофессиональные юристы. Среди них опытные адвокаты, нотариусы, прокуроры, полицейские.

Жители областного центра получили возможность рассказать о своих проблемах следователям, судебным исполнителям, полицейским, сотрудникам по работе с несовершеннолетними, специалистам в сферах юстиции, миграционной полиции, антикоррупционной службы, банковскому омбудсмену. Приём граждан вели также представители госорганов, занимающие ответственные руководящие должности.

Цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно представителям социально уязвимых слоёв населения. То есть малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями здоровья, студентам и другим категориям граждан.

Как сообщили представители областной антикоррупционной службы, большинство обращений граждан касались земельных отношений и отрасли ЖКХ. К юристам и представителям правоохранительных органов в основном обращались за юридической консультацией.

Напомним, уникальная акция «Народный юрист» проводится с 2016 года. Идею поддержала вся юридическая общественность страны. Акция быстро стала настолько востребованной, что её решили проводить ежегодно. Причём, не только в крупных городах страны.

Ерик Абитов