Охраняются законом

Объекты интеллектуальной собственности в ВКО находятся под правовой защитой местных государственных учреждений.

В этом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи».

Парламент принял этот документ 2 июня 2022 года. Изменения направлены на совершенствование института патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и правообладателей в уполномоченном органе, экспертной организации и судах.

В пользу автора

Как отмечают эксперты, в условиях рыночной экономики авторское право стало таким же объектом рыночных отношений, как и объекты промышленной собственности и прочно вошло в лексикон современного бизнесмена.

Что собой представляет это понятие, и какие правовые нормы регулирует авторское право? Этот вопрос мы адресовали представителям Департамента юстиции по ВКО.

Как рассказал и.о. руководителя отдела по правам интеллектуальной собственности департамента Елжас Қайдаров, авторское право – это отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Авторское право включает имущественные и неимущественные права. Список объектов авторского права довольно обширный. Он регулируется Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».

– В Республике Казахстан авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, – уточнил он. – Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняется бессрочно. Оно возникает с момента создания произведения и не требует какой-либо регистрации и иных формальностей. Однако в случае нарушения прав, свидетельство о регистрации (неимущественных) прав, будет служить дополнительным доказательством в пользу автора.

Производные и составные произведения охраняются авторским правом, независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Знак охраны авторского права

По словам Елжаса Қайдарова, согласно статье 9 Закона «Об авторском праве и смежных правах», авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное его специальное оформление или соблюдение каких-либо формальностей.

Для оповещения о своих исключительных имущественных правах автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит из трёх элементов: 1) латинской буквы «С» в окружности ©; 2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 3) года первого опубликования произведения.

Использование и наказание

Вместе с тем, по данным Департамента государственных доходов по ВКО, в рамках таможенного контроля, в первом полугодии этого года в регионе было выявлено 14 фактов нарушений прав объектов интеллектуальной собственности. Составлено пять административных материалов по статье 158 КоАП РК – незаконное использование чужого знака объекта интеллектуальной собственности.

Судом наложен штраф на общую сумму 367 560 тенге с конфискацией товаров для последующего уничтожения. Возбуждено одно уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей 222 УК РК «Незаконное использование чужого товарного знака». Ущерб, причинённый правообладателю, составил 7 560 000 тенге.

Ерик Абитов