Направить энергию в конструктивное русло

В Восточно-Казахстанской области обсудили возможности участия в законотворческом процессе неправительственных организаций и гражданского общества.

В рамках программы по верховенству права, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуемой Американской ассоциацией юристов/Инициативой верховенства права (ABA ROLI) в сотрудничестве с Комитетом по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК, в Усть-Каменогорске проведён семинар по основам законотворческого процесса в стране.

В мероприятии приняли участие лидеры гражданского общества, представители неправительственных организаций, депутаты маслихата Восточно-Казахстанской области и города Усть-Каменогорска, а также члены областного общественного совета.

Участникам семинара представили пособие по основам законотворческого процесса, разработанное ABA ROLI совместно с Каспийским университетом, для ознакомления с этапами нормотворчества, системой законодательства Республики Казахстан, основами юридической техники на практических примерах, а также возможностями участия неправительственных организаций в процессе принятия нормативных правовых актов.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет, а также разработчики пособия – директор НИИ Публичного права Каспийского университета Роман Подопригора и младший научный сотрудник НИИ Публичного права Каспийского университета Закир Кудайбергенов ознакомили слушателей с содержанием этого пособия.

– Наш ключевой инструмент – возрастающая активность неправительственных организаций, которых по стране в целом насчитывается более 20 тысяч. По сути, и в активном гражданском обществе, кроме НПО, много неравнодушных граждан, которые активны в публичном поле. Поэтому Комитет по делам гражданского общества пытается направить эту энергию в положительное, конструктивное русло. С такой целью мы проводим эти семинары, – сообщил Мадияр Кожахмет.

Также обсуждены вопросы правоприменительной практики, процедуры проведения экспертизы законопроектов, рассмотрены примеры из опыта экспертов.

Программа по Верховенству права предусматривает сотрудничество с Комитетом по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан по разработке и имплементации законодательства, а также расширению возможностей коммуникации и взаимодействия друг с другом для организаций гражданского общества, юристов и государственных органов во время разработки законодательства.

Меруерт Бахтиярова