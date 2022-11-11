Позвольте не согласиться

Как изменилась практика рассмотрения налоговых споров в сфере бизнеса?

Об этом на вебинаре для субъектов бизнеса «Практика рассмотрения налоговых споров» рассказали судьи областного Специализированного межрайонного административного суда (СМАС ВКО). Встреча прошла в Палате предпринимателей ВКО.

Напомним, 1 июля 2021 года в Казахстане введён в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК). Он значительно расширил возможности судей в решении споров предпринимателей с государственными органами. О том, каких результатов удалось добиться СМАС ВКО за девять месяцев текущего года и как изменилась практика рассмотрения споров с налоговыми органами, рассказали судьи Рсалды Какишева и Динара Каримова.

По их данным, по состоянию на 30 сентября 2022 года в СМАС ВКО поступило 698 исков. Из них 73 иска – из категории налоговых споров. Из них 39 дел рассмотрено с вынесением решений, в том числе 32 дела – с удовлетворением исков и семь – с отказом.

– Цифры говорят сами за себя, – уточнила Рсалды Какишева. – Вместе с тем многие судебные акты ещё не вступили в законную силу.

Судья отметила, что среди категорий рассматриваемых дел по налоговым спорам больше всего обращений поступает об оспаривании административных актов в ходе камерального контроля и тематических документальных проверок, по вопросам возврата НДС, оспариванию действий налоговых органов на стадии назначения проверки, а также доначислению налогов по «сомнительным» сделкам.

Следует отметить, что «сомнительными» их считают представители органов государственных доходов, однако в результате судебных разбирательств более 82 процентов оспариваемых сделок в итоге признаются действительными.

Рсалды Какишева привела примеры рассматриваемых дел по налоговым спорам, в которых требования истцов были удовлетворены в полном объёме и установлены нарушения со стороны органов государственных доходов.

Представитель ПП ВКО Алия Мукашева задала судьям вопросы, поступающие от субъектов бизнеса в Палату предпринимателей ВКО. Она призвала представителей местного бизнес-сообщества взять на вооружение знания о нормах АППК, позволяющих добиваться справедливости в суде при возникающих налоговых спорах.

Динара Каримова отметила, что казахстанский суд стоит на охране и защите прав налогоплательщиков и всегда выносит только справедливые решения.

– Если предприниматель обратился к нам, то первое, что мы сделаем, установим, действительно ли были нарушены его права, – пояснила она. – Если это подтверждается, следует восстановить эти права, признать действия либо решения органов государственных доходов незаконными и отменить их.

Ерик Абитов