Вести из районов

Первый камень

13.07.2023
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В Тарбагатайском районе состоялось мероприятие, посвящённое началу строительства нового медицинского пункта. 

Строительство медицинского пункта в селе Шорга Кабанбайского сельского округа будет осуществляться в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Строительные работы начались сразу после традиционной закладки «первого камня» и забивки первой сваи.

Как отметил аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев, отсутствие медицинского пункта было одной из главных проблем этого села.

По его словам, объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Также в этом году построят такие медпункты в шести сёлах района и ещё в трёх – в следующем году. Стоимость строительства каждого медицинского пункта, включая необходимое оборудование, составляет в среднем 160 млн тенге.

Ерик Абитов

Тарбагатайский район

13.07.2023
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