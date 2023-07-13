Первый камень

В Тарбагатайском районе состоялось мероприятие, посвящённое началу строительства нового медицинского пункта.

Строительство медицинского пункта в селе Шорга Кабанбайского сельского округа будет осуществляться в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Строительные работы начались сразу после традиционной закладки «первого камня» и забивки первой сваи.

Как отметил аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев, отсутствие медицинского пункта было одной из главных проблем этого села.

По его словам, объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Также в этом году построят такие медпункты в шести сёлах района и ещё в трёх – в следующем году. Стоимость строительства каждого медицинского пункта, включая необходимое оборудование, составляет в среднем 160 млн тенге.

Ерик Абитов

Тарбагатайский район