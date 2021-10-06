В Восточном Казахстане провели областной этап республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению».

Его суть заключалась в том, чтобы вовлечь школьников в исследовательскую, изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники, раскрыть их таланты.

– В конкурсе принимали участие победители районных и городских этапов в возрасте от 13 до 17 лет. Ребята представили около 70 творческих работ, – проинформировали в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». – Компетентное жюри оценивало актуальность исследуемой проблемы, новизну, практическую значимость исследований и ораторское мастерство участников, ведь они самостоятельно в режиме онлайн защищали свои проекты.

По итогам конкурса определены победители по девяти номинациям. Первое место заняли десять юных изобретателей.

В номинации «Техническая сборка в области разработки действующих моделей автотранспорта» лучшим стал Никита Титов (Глубоковский район), в номинации «Техническая сборка в сфере производства» – Степан Пикулев (Семей). Блестящий результат в технической сборке в области сельскохозяйственной техники и оборудования показал Абзал Кайыргазы (Аягозский район).

Кристина Ларицкая из Глубоковского района заняла первое место в номинации «Техническая сборка в области водного транспорта», а Сымбат Жамбыргазинов из Аягозского района – в номинации «Техническое конструирование в области военной техники».

На высшую ступень пьедестала в номинации «Проекты в области теплоэнергетики, электроэнергетики, альтернативной энергетики» поднялся Кирилл Хмара (Глубоковский район). В номинации «Проекты в сфере авиации» победил Ермухамед Каукенов (Курчумский район), а Нурдаулет Калиханов (Аягозский район) сделал лучший проект в области космонавтики и аэрокосмической техники.

Первое место в номинации «Проекты в области строительства» завоевали две команды – Сергей Ефимов и Алан Булатхан из Шемонаихинского района, а также Балжан и Аружан Такеевы из Семея.

– Наш проект называется «Жидебай қорығының 3D-макеті». Его цель – познакомить людей с достопримечательностями родного края, способствовать развитию туристических маршрутов области. Мы спроектировали модель мемориального комплекса «Абай – Шакарим», использовали QR-коды, сканируя которые можно перейти на сайты со стихотворениями Абая и «Словами назидания», – рассказали Балжан и Аружан. – Использование нашего макета позволит повысить интерес к жизни и творчеству великого поэта.

Победителей областного этапа наградили дипломами. Их руководителям вручили благодарственные письма.

Напомним, десять лучших работ направят для участия в республиканском этапе конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению».

Ания Есмухамет

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»