Первая пошла

Первый профилактический спуск лавин произвели в Восточно-Казахстанской области.

Длительный снегопад в регионе привёл к тому, что на склонах гор скопилось от 21 до 60 сантиметров снега.

Во избежание самопроизвольного схода лавин на лавиноопасных участках автодорог Усть-Каменогорск – Алтай, Горная Ульбинка – Северное специалисты произвели профилактический спуск лавин.

– В результате на двух участках произведено пять взрывов, сошло 4100 кубических метров снега, – сообщил начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев. – Дороги от снежной массы полностью очищены, проезд обеспечен.

Отметим, что на этих участках расположено 26 лавиносборов.

Всего в регионе 325 участков угрожают объектам и жизни людей.

– Лавиноопасный период длится в Восточном Казахстане с ноября по апрель, – пояснил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Наиболее часто лавины угрожают самопроизвольным сходом в марте. Прошлой зимой сошло 19 снежных лавин с общим объёмом сошедшего снега 12444 кубических метра. Причиной схода лавин чаще всего являются интенсивные снегопады, оттепель, сильный ветер и снеготаяние, воздействие людей.

Специалисты напоминают, что в Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность в горных районах. Жителям лучше воздержаться от поездок и походов в горы.

Татьяна Кравченко