Основано на не реальных событиях

В ВКО провели спасательные учения по отработке действий при предполагаемой аварии воздушного судна.

В мероприятии участвовали представители АО «Авиационная администрация Казахстана» и органы гражданской защиты: спасатели региона искали и помогали пострадавшим из самолёта в Уланском районе.

По легенде, двигатели после взлёта дали сбой. В это время на борту находились два члена экипажа и три медицинских работника. Аварийная посадка совершена вне аэродрома.

После полученного сигнала бедствия по тревоге подняли вертолёт «Казавиаспаса», спасательные и пожарные расчёты ДЧС ВКО, сотрудников ВК филиала Центра медицины катастроф. Поиск места аварийной посадки воздушного судна вёлся по координатам.

Затем на предполагаемую точку прибыла наземная поисково-спасательная команда, которая оценила обстановку, обнаружила пострадавших и оказала первую помощь.

Экипаж со спасателями и врачами Восточно-Казахстанского филиала Центра медицины катастроф прибыл на вертолёте чуть позже. Они совершенствовали навыки в выборе оптимального курса захода на посадку и точности приземления.

Пожарные на месте якобы произошедшей катастрофы потушили траву и не допустили распространения огня.

– Успех спасательной операции зависит от слаженных действий всех органов управления, задействованных в ней, – подчеркнул начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев. – Бывает, что к месту происшествия трудно проехать, тогда используются техника высокой проходимости и вертолёты.

Алина Горбунова