На этот раз обошлось

Восточноказахстанцы продолжают игнорировать элементарные правила поведения на водоёмах. На днях такая халатность чуть не привела к гибели двоих человек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, первый инцидент произошёл на протоке реки Иртыш в Усть-Каменогорске. Мужчина едва не погиб, купаясь в необорудованном месте.

На помощь ему пришли очевидцы. Вытащив пострадавшего на берег, они передали его медицинским работникам. После осмотра врачей мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Второй случай произошёл в Бородулихинском районе. На озере Большое люди услышали крик о помощи тонущего парня. Не место оперативно прибыли сотрудники районного отдела чрезвычайных ситуаций. Надев спасательные жилеты, они добрались до молодого человека, который запутался в водорослях и с большим трудом держался на воде. Его доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

Специалисты ДЧС ВКО в очередной раз напоминают жителям и гостям Восточно-Казахстанской области о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности на водоёмах. По статистике, основными причинами трагедий на воде становятся: купание в необорудованных местах, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра и купание в состоянии алкогольного опьянения.

– Безопасность на стихийных пляжах никто гарантировать не может, – подчеркнули в пресс-службе ДЧС ВКО. – Если вы собрались отдохнуть у такого водоёма, основательно обдумайте своё решение. Кто придёт в случае беды вам на помощь? Спасатели и медики есть только на санкционированных пляжах.

Татьяна Кравченко