Нарушили «режим тишины»

Спасатели Восточно-Казахстанской области провели учения. По легенде, на нарушивших правила безопасности школьников сошла лавина.

Как известно, наш регион – один из самых лавиноопасных в стране. В области насчитывается 325 таких участков.

Особо опасными являются очаги вдоль автодорог и вблизи населённых пунктов. Так, один из них находится в посёлке Зубовск района Алтай. На протяжении нескольких лет сход лавин угрожал жилым домам, средней школе, автомобильной и железной дорогам. Благодаря местным исполнительным органам были выделены средства на устройство лавиноудерживающих щитов для защиты школы и посёлка, они значительно минимизируют движение снежной массы.

По легенде проводимых учений старшеклассники возвращались с уроков. Громко крикнув, они спровоцировали сход снежной массы на дорогу, ведущую от школы. Двое из учащихся оказались под сошедшим с горы снегом. Один успел укрыться и вызвал на помощь спасателей. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ведомства.

– Кинологические расчёты обнаружили школьников в снегу, аккуратно извлекли их из опасной зоны, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. – Осмотрев ребят, спасатели диагностировали переохлаждение. Такие последствия возможны в это время, пока снег не такой мокрый и тяжёлый, чем, допустим в весенний период.

Также во время учений специалисты ДЧС ВКО показали школьникам урок выживания при сходе лавины, а специалисты ВК филиала «Казселезащита» провели инструктаж по технике безопасности.

Татьяна Кравченко