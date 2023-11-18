Горы малые, беды большие

В регионе начался лавиноопасный период.

Специалисты ВК филиала «Казселезащита» отмечают, что лавиноопасный период в регионе традиционно длится с ноября по апрель.

– В Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из которых 325 угрожают хозяйственным субъектам и жизни людей. В этот период 93 километра автодорог могут попасть под сход снежных лавин. По обслуживаемым районам разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, – прокомментировал руководитель ВК филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.

Он также сообщил, что в текущем году проведены ремонтно-восстановительные работы снегозадерживающих щитов на горе Зубовская района Алтай и на горе Собачья Катон-Карагайского района.

Кроме этого, на постоянной основе ведётся информирование акиматов, а также руководителей организаций и частных домовладельцев, чьи объекты и строения расположены в лавиноопасных зонах.

По данным специалистов ДЧС ВКО и ВК филиала «Казселезащита», сходы лавин происходят в основном в горных районах, где скапливается большое количество снега. Причиной схода снежной лавины может стать длительный снегопад, интенсивное таяние снега.

Спасатели и сотрудники ВК филиала «Казселезащита» напоминают любителям отдыха в горах о том, что необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

– Во время выхода в горы зарегистрируйтесь, ознакомьтесь с прогнозом погоды на ближайшие двое суток. При себе имейте необходимое оборудование, снаряжение, тёплую одежду и продовольствие, которые потребуются в горах. Нужно быть готовым к любой ситуации, – отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев.

Спасатели напоминают, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру: «112».

Артём Захаров