В регион поступила первая партия вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции.

Пока вакцинация является единственным способом значительно снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией, а в случаях инфицирования – исключить тяжёлое течение болезни и летальный исход.

Для повышения доступности иммунизации в Восточный Казахстан доставлено 35 100 доз вакцины Pfizer, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Новая партия вакцины от коронавируса распределена между медицинскими организациями, задействованными в прививочной кампании.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, в Семее вакцину в количестве 17 550 доз приняли сотрудники поликлиники № 1. В Усть-Каменогорске такое же количество доз передано в областной Центр крови.

– В этих медорганизациях ранее было проведено оснащение дополнительным холодильным оборудованием, чтобы чётко следовать инструкции хранения вакцины. В дальнейшем с соблюдением всех требований будет осуществлена транспортировка в медицинские учреждения городов и районов области, – отметили в облздраве.

В целом по Восточному Казахстану препаратом Pfizer планируют вакцинировать 119 340 человек. Это дети с 12 до 18 лет, беременные женщины (с 16 по 37 неделю беременности), а также женщины в период лактации и после окончания послеродового периода (через 42 дня). Курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом 21–28 дней.

Жители области смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи на базе пунктов вакцинации в поликлиниках, районных больницах, частных медцентрах и амбулаториях.

В Управлении здравоохранения также отметили, что вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech для экстренного использования широко применяется в США, Великобритании, Канаде и странах ЕС. Её эффективность составляет 95 процентов. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников