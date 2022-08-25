Перспективы религиозного образования

В современном обществе роль и значение религии возрастают с каждым днём, поэтому вопросам подготовки кадров в сфере религии со стороны нашего государства уделяется особое внимание.

Нельзя не отметить тот факт, что современная молодёжь больше интересуется религией, чем представители старшего поколения. И от того, какое мировоззрение сформируется у молодёжи, зависит будущее нашей страны. Однако не могут не беспокоить вопросы: все ли они убеждённые сторонники традиционной веры и насколько прочны их позиции? Правильные ли знания они получают, и насколько их можно считать религиозно образованными людьми?

Несмотря на большой выбор отечественных теологических учебных заведений, у некоторой части молодых людей бытует мнение о превосходстве зарубежного теологического образования над отечественным. Так ли это, давайте разберёмся.

В настоящее время в РК подготовку специалистов в сфере религии осуществляют девять медресе-колледжей, одна православная и одна католическая духовные семинарии и семь высших учебных заведений, программа которых соответствует учебным планам ведущих теологических учебных заведений мира. В этих учебных заведениях читают лекции высококвалифицированные отечественные и зарубежные преподаватели.

Необходимо отметить, что перед тем, как начать образовательную деятельность, все учебные заведения получают соответствующие разрешительные документы, в которых чётко определено количество профессорско-преподавательского состава и его образовательный уровень (наличие сертификатов и профессионального владения иностранными языками); при отсутствии преподавателей по отдельным дисциплинам в нашей стране, соответствующие специалисты приглашаются из-за рубежа.

К примеру, студентам, обучающимся в магистратуре и докторантуре Египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак», дополнительные лекции читают преподаватели из вузов Турции, России, Малайзии и Египта. Каждый год профессора Каирского университета проводят для студентов двухнедельные лекции-семинары. Дополнительно, университет «Нур Мубарак» заключил двусторонние соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с университетами Каира, Александрии, Эль-Миньи, Айн-Шамса и малайзийским университетом Unisza. Общее количество профессорско-преподавательского состава насчитывает около 75 человек, из них 13 преподавателей являются гражданами Египта.

Таким образом, процесс обучения студента казахстанского теологического учебного заведения ничем не отличается от процесса обучения студента в Объединённых Арабских Эмиратах или Египте.

Если молодой человек всё же решил обучаться за рубежом, то не стоит забывать о том, что там, за границей, наши молодые соотечественники, ещё не обладающие достаточным жизненным опытом, могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений. И тогда, вернувшись на родину, молодые теологи, не ограничиваясь обучением арабскому языку, могут заняться пропагандой чуждой идеологии либо внести раскол внутри самого традиционного, в нашем понимании, ислама.

Конечно, это не говорит о том, что все казахстанцы, обучающиеся за рубежом в теологических учебных заведениях, попадут под влияние деструктивных течений, однако, находясь за рубежом, не зная особенностей региона, риск возрастает многократно. Таким образом, выбирая отечественное или зарубежное учебное заведение, необходимо тщательно взвесить все факторы и только после этого принимать взвешенное решение.

В свою очередь ДУМК рекомендует получить начальное религиозное образование в Республике Казахстан и, получив определённый опыт, уже после этого выезжать за рубеж для углубления теологических знаний. Помимо этого, ДУМК даёт соответствующие направления для обучения в авторитетных зарубежных теологических учебных заведениях.

В целом, государством и духовенством осуществляется системная и комплексная работа по созданию условий для получения религиозного образования в Республике Казахстан, что в свою очередь позволит подготовить высококвалифицированных отечественных специалистов, способных донести до граждан ошибочность взглядов и общественную опасность радикальной религиозной идеологии.

По заказу Управления по делам религий ВКО