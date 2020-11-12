Переходим на газ 

Сфера добывающей промышленности в экономике Зайсанского района шаг за шагом всё заметнее и увереннее заявляет о себе.

По официальным данным, за девять месяцев текущего года объём добычи природного газа составил 225,1 миллиона кубометров. Это позволяет поэтапно решать вопросы газификации.

Потребителям голубого топлива из южного района можно только по-доброму позавидовать. Всем известны его преимущества: сгорает практически без дыма, не оставляет отходов. Вопрос экологии всегда во главе угла.

В августе текущего года начались работы по дальнейшей газификации города Зайсана. В частности, первая очередь – третий пусковой комплекс. Проектная стоимость составляет 457,5 млн тенге. Из них на сегодняшний день освоено 45 млн тенге.

Кроме того, к системе газоснабжения подключаются жилые дома и социальные объекты. К примеру, многоквартирные дома по улице С. Спамбетова и районная больница подключены к новой централизованной газовой котельной.

В течение нынешнего года проведена газификация пяти объектов образования и двух спортивных объектов за счёт средств, выделенных из районного бюджета.

Таир Сапаргалиев

Зайсанский район