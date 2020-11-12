Переходим на газ 

Вести из районов

Сфера добывающей промышленности в экономике Зайсанского района шаг за шагом всё заметнее и увереннее заявляет о себе.  Переходим на газ 

По официальным данным, за девять месяцев текущего года объём добычи природного газа составил 225,1 миллиона кубометров. Это позволяет поэтапно решать вопросы газификации. 

Потребителям голубого топлива из южного района можно только по-доброму позавидовать. Всем известны его преимущества: сгорает практически без дыма, не оставляет отходов. Вопрос экологии всегда во главе угла. 

В августе текущего года начались работы по дальнейшей газификации города Зайсана. В частности, первая очередь – третий пусковой комплекс. Проектная стоимость составляет 457,5 млн тенге. Из них на сегодняшний день освоено 45 млн тенге. 

Кроме того, к системе газоснабжения подключаются жилые дома и социальные объекты. К примеру, многоквартирные дома по улице С. Спамбетова и районная больница подключены к новой централизованной газовой котельной. 

В течение нынешнего года проведена газификация пяти объектов образования и двух спортивных объектов за счёт средств, выделенных из районного бюджета. 

Таир Сапаргалиев 

Зайсанский район 

 

Ответить