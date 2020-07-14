Пандемия: новые вызовы, новые задачи

Коронавирус по-прежнему испытывает на прочность весь мир, подойдя уже вплотную к каждому из нас…

О том, как сегодня несут вахту медицинские работники Восточного Казахстана, чем нам всем может грозить заражение COVID-19 и как защититься от коварного вируса, рассказывает главный пульмонолог области Загрипа Абдиева.

– Сегодня меняется к худшему ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа, – поясняет врач. – Ежедневный прирост пациентов с инфекцией увеличивается. Среди них есть и дети, и пожилые, но большую часть составляют люди работоспособного возраста. В свете последних событий развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с букетом хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжелом состоянии – это возрастная группа от 30 до 50 лет.

В разгар пандемии коронавируса мы смогли ощутить значимость профессии врача. На работу, где практически каждый день и так равен подвигу, сейчас, в период самоизоляции и неутешительных данных, многие взглянули по-новому.

Первым шагом во время борьбы с подобными вспышками заболеваний должна стать защита медицинского и немедицинского персонала. Без людей в белых халатах обуздать пандемию невозможно. В каких условиях сейчас работают медики, и с какими трудностями они столкнулись во время пандемии?

– Трудности у медиков в настоящее время связаны с тем, что с такими тяжелыми пациентами с дыхательной недостаточностью раньше никто никогда не сталкивался. COVID-19 обладает ужасным свойством – практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс-синдром (жизнеугрожающее поражение легких). Лечение таких патологий очень тяжелое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации, – отмечает главный пульмонолог.

По ее словам, наиболее сложная обстановка продолжает наблюдаться в Усть-Каменогорске и Семее, Тарбагатайском и Жарминском районах.

Наиболее опасное течение болезни – это вирусная пневмония, которая развивается сразу после начала заболевания или на 4-5 день болезни. Для нее характерно затруднение и учащение дыхания, части пациентов для лечения понадобится кислород или даже ИВЛ. Однако медик отмечает, что отнюдь не всем пациентам с пневмонией требуется что-то большее, чем интенсивное питье и симптоматическое лечение.

– Зачастую пациенты занимаются самолечением, принимая без назначения врача антибиотики и противовирусные препараты, что значительно осложняет диагностику и лечение пневмонии, – продолжает Загрипа Абдиева. – В связи с этим сейчас идет обсуждение пульмонологами, радиологами, инфекционистами необходимости пересмотра тактики и диагностики коронавирусной инфекции и дальнейшей реабилитации пациентов. Эксперты считают, что на сегодня необходимо исключить диагноз «пневмония». Ведь наяву мы столкнулись с вирусным поражением легочной ткани.

Особенностями этой инфекции является и то, что вирус более «прилипчив» к организму человека, чем все другие вирусы. От этой инфекции нет эффективных лекарственных препаратов.

Инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней. В среднем, первые признаки болезни отмечаются на 4-5 день после заражения. Клинически инфекция проявляется повышением температуры (чаще выше 38, но есть и варианты с небольшой температурой), общим ощущением разбитости, болью в мышцах, сухим кашлем. При этом у некоторых пациентов отмечается также боль в горле, головная боль, насморк. В общем, совершенно неспецифическая картина ОРВИ.

Большинство заболевших переносит инфекцию легко, вообще без возникновения каких-то симптомов или с небольшими катаральными явлениями. Критическое состояние (дыхательная недостаточность, полиорганная дисфункция) отмечается примерно у пяти процентов заболевших.

Пожилые люди (старше 50-70 лет), курильщики, люди с хроническими заболеваниями могут переносить инфекцию тяжелее, у них чаще отмечается пневмония разной степени тяжести.

Наиболее уязвимы перед новым коронавирусом люди с ослабленным иммунитетом, в первую очередь, онкологические пациенты, которых в регионе очень много.

Загрипа Абдиева отмечает, что местными исполнительными органами и управлением здравоохранения проводится колоссальная работа по перепрофилированию стационаров, к чему уже подключены районные медицинские учреждения. Инфекционные и провизорные стационары в настоящее время не перегружены, но врачи всех специальностей работают в авральном режиме.

– Для тяжелых пациентов с пневмонией на сегодня развернуто 50 коек в Усть-Каменогорске и 30 коек – в Семее. В провизорных стационарах, открытых на базе городской больницы № 4 областного центра, развернуто 60 коек для тяжелых пациентов и 50 коек – на базе БСМП города Семея. Очень просим жителей области не беспокоиться, что кому-то не достанется места в стационарах. В случае их заполняемости до 70 процентов, сразу будут открываться новые.

Стоит добавить, что по поручению акима области Даниала Ахметова, в течение суток дополнительно будут развернуты 130 коек на базе реабилитационного центра. Это, по словам эксперта, поможет не оставить ни одного пациента без должного лечения. Плюс ко всему каждый день ведется мониторинг заболеваемости не только главными врачами всех больниц, но и акимами всех уровней.

– Что касается обеспеченности средствами индивидуальной защиты медиков, лекарственными препаратами и специальным медицинским оборудованием, то руководство области заранее готовилось к худшему сценарию. Поэтому запас медикаментов в больницах – в достаточном количестве, оборудование постоянно закупается. Отдельное спасибо «Казцинку» за приобретение для наших пациентов кислородного концентратора, – отмечает Загрипа Токаевна.

Кроме того, в области работают 269 мобильных бригад. Из них 35 – в Усть-Каменогорске, 56 – в Семее, 178 – в районах. По поручению акима области их количество будет увеличено. Это поможет пациентам, находясь дома, получать необходимую помощь.

– Не хочу никого пугать, но ситуация складывается действительно очень серьезная, – говорит пульмонолог. – Но каждый из нас еще может остановить распространение вируса. Карантинные меры, которые принимаются сейчас – это не свалившиеся на голову выходные, это не праздник, а повод заняться профилактикой и, возможно, не подхватить эту инфекцию. Повторю уже крылатую фразу – не выходите без надобности из дома. Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе. Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях. Не трогайте руками лицо. Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами. Пользуйтесь резиновыми перчатками в магазинах и общественных местах. А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля – незамедлительно обращайтесь к врачу, – советует Загрипа Токеновна.

Также специалист не рекомендует принимать БАДы, «общеукрепляющие», «противовирусные» и иные средства «на всякий случай», в особенности, если раньше вы этот препарат не принимали. Высокие дозы витамина С, избыточное количество препаратов с цинком, все противовирусные средства с недоказанной эффективностью могут навредить здоровью и в итоге способствовать более тяжелому течению инфекции (любой!).

Ну и самое главное. Инфодемия, информационная эпидемия, спровоцированная коронавирусной инфекцией, оказалась новым испытанием для общества. И здравый смысл, похоже, пока проигрывает страхам, истерикам и отсутствию профессиональной этики. По словам главного пульмонолога области, прежде всего, необходимо доверять только информации из достоверных источников, не поддаваться панике, беречь нервы, свои и окружающих – стресс ослабляет иммунную систему.

Ускорить окончание эпидемии можем только мы все, проявив разумность, ответственность и терпение.

Бахыт Сарсембаева