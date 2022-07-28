Ответственность на каждом из нас

Религия сопровождает человечество на протяжении всей его истории. С развитием общества сформировалась устойчивая система традиционных религий, ветви которых разделились на направления, пропагандирующие как общечеловеческие ценности, так и деструктивные взгляды.

Религиозный экстремизм и терроризм по-прежнему остаются одними из самых актуальных проблем во всём мире. Для пропаганды своих идей и привлечения сторонников представители радикальных течений используют любые возможности.

Одним из действенных методов по вовлечению молодёжи в ряды экстремистских и террористических организаций можно назвать деструктивную идеологию.

Популярность деструктивной идеологии у молодёжи объясняется её способностью создать иллюзию чётких жизненных ориентиров. Они начинают ощущать собственную значимость, параллельно молодым людям внушается чувство превосходства над всеми остальными людьми. Вокруг них создаётся атмосфера комфортности, позволяющая им чувствовать свою избранность в обществе.

Существуют разные способы распространения этой идеологии, в том числе книги, статьи, брошюры. Однако большая часть террористических организаций ведёт свою деятельность в интернет-пространстве. Так проще захватить умы молодых людей, учитывая доступность и популярность социальных сетей в молодёжной среде.

Республика Казахстан является частью мирового сообщества, поэтому проблема распространения религиозного экстремизма и терроризма не обошла стороной и нашу страну. Так, с начала года в Казахстане были задержаны 42 человека, ранее принимавших участие в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма, на ранней стадии предотвращены два террористических акта.

Противодействие и профилактика религиозного экстремизма и терроризма входят в число ключевых направлений государственной политики Казахстана. В приоритете – совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями, укрепление светских принципов развития государства, развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений. По каждому из этих направлений ведётся планомерная работа.

Специалисты отмечают, чтобы не попасть под влияние деструктивных религиозных течений, необходимо быть бдительными и тщательно выбирать круг общения, детально анализировать всю предлагаемую для ознакомления информацию. При возникновении каких-либо сомнений в достоверности материала лучше обратиться к соответствующим специалистам по телефону доверия или по электронной почте.

Отметим, что за распространение деструктивной идеологии действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К примеру, нельзя заниматься миссионерской деятельностью без регистрации (перерегистрации), а также использовать религиозную литературу, информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения без положительного заключения религиоведческой экспертизы, запрещено распространять вероучения незарегистрированных в Республике Казахстан религиозных объединений. За эти нарушения предусмотрен штраф на граждан РК в размере 100 МРП, на иностранцев и лиц без гражданства – в размере 100 МРП с административным выдворением за пределы РК.

Более серьёзное наказание – лишение свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества – ждёт за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, изготовление, хранение для распространения или распространение материалов указанного содержания.

При наличии отягчающих обстоятельств срок наказания увеличивается. Человеку грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

В завершение добавим, что акцент необходимо делать не на наказание за преступные деяния, а на их профилактику. В нашем быстро меняющемся мире, где размыты жизненные ценности, стоит помнить, что ответственность за будущее наших детей и внуков лежит на каждом из нас. Только опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности, мы сможем воспитать молодое поколение, которое станет оплотом мира и стабильности в нашей стране.

Александра Исаева, Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО