Ответственная пора

В Глубоковском районе завершается сенокосная страда. Поспевающие зерновые заставляют аграриев торопиться.

Несмотря на капризы погоды, в сельхозформированиях района работа кипит вовсю, ведь лето – время для сенокоса и заготовки силоса. Обильные дожди и тёплая погода способствуют хорошему травостою.

В крестьянском хозяйстве «Глубочанка», которое специализируется на растениеводстве и животноводстве, зелёная жатва в самом разгаре. На полях растёт количество тюков сена. Сельчане стараются обеспечить на зиму свою животноводческую отрасль достаточным запасом кормов. Помимо этого, необходимо обеспечить кормами своих пайщиков.

– Это большая организационная работа – заготовка кормов, – говорит глава КХ Алексей Дель. – Правила нам зачастую диктуют погодные условия. Если скошенная трава останется под дождём, качество кормов ухудшится, поэтому сельчане трудятся не покладая рук, пока стоят погожие деньки.

На сенокосе сегодня задействовано 13 работников хозяйства. К заготовке кормов приступили в конце июня, заложили первым делом сенаж. Всего на предприятии уже заготовили 830 тонн сенажа, предстоит ещё запастись 1000 тоннами сена и 300 тоннами соломы.

Чтобы бурёнки, а их в КХ «Глубочанка» более тысячи голов, были сыты весь год, в закрома хозяйства нужно заложить более тысячи тонн грубых кормов. Также необходимо до 300 тонн кормов для обеспечения работников сельхозпредприятия, имеющих личное подворье.

Земледельцы знают: чтобы получить хороший урожай, нужно вложить в землю не только семена, но и душу.

По информации Глубоковского отдела сельского хозяйства и предпринимательства, этим летом аграрии района должны заготовить не менее 72 тыс. тонн сена, 18 тыс. тонн сенажа, 28 тыс. тонн силоса, 10 тыс. тонн соломы и 6 тыс. тонн концентрированных кормов. На сегодня план выполнен в среднем на 12 процентов. Эти показатели, пояснили специалисты, сохраняются на уровне прошлого года.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции

Глубоковский район