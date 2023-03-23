Отметили юбилей
Клара Баяхметовна Молдабаева пятьдесят лет проработала в музыкальной школе Зайсана, её педагогический опыт меньше возраста самого учебного заведения всего на десять лет.
Она внесла неоценимый вклад в музыкальное образование и воспитание молодого поколения.
В мероприятии, организованном Зайсанской детской музыкальной школой, приняли участие представители районного отдела образования, члены профсоюзной организации, педагоги-пенсионеры, дети и их родители. Они отметили, что Клара Молдабаева оставила яркий след в музыкальной истории Зайсанского района.
Благодарные ученики с большой теплотой говорят о ней до сих пор. По их словам, её полувековой труд всегда приносил искреннюю радость и подлинное наслаждение всем жителям района.
Мероприятие, посвящённое юбиляру, завершилось праздничной концертной программой.
Ерик Абитов
Зайсанский район