Отметили юбилей

Клара Баяхметовна Молдабаева пятьдесят лет проработала в музыкальной школе Зайсана, её педагогический опыт меньше возраста самого учебного заведения всего на десять лет.

Она внесла неоценимый вклад в музыкальное образование и воспитание молодого поколения.

В мероприятии, организованном Зайсанской детской музыкальной школой, приняли участие представители районного отдела образования, члены профсоюзной организации, педагоги-пенсионеры, дети и их родители. Они отметили, что Клара Молдабаева оставила яркий след в музыкальной истории Зайсанского района.

Благодарные ученики с большой теплотой говорят о ней до сих пор. По их словам, её полувековой труд всегда приносил искреннюю радость и подлинное наслаждение всем жителям района.

Мероприятие, посвящённое юбиляру, завершилось праздничной концертной программой.

Ерик Абитов

Зайсанский район