Отличные масличные!

Три новых маслоперерабатывающих завода построят в регионе. Это значит, что аграрии области получат государственную поддержку для выращивания сои, рапса, подсолнечника и кукурузы.

«Рудный Алтай» уже писал о том, что Управлением сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области разработана специальная программа по увеличению производства маслосемян для загруженности предприятий масложировой отрасли. Также в настоящее время разрабатывается план по увеличению посевных площадей на 100 тыс. га под посевы подсолнечника.

– Анализ показывает, что доля подсолнечника в структуре посевных площадей области ежегодно составляет практически треть, а в некоторых районах достигает 40–45 процентов, – говорит руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян. – В связи с этим сельхозтоваропроизводители области могут увеличить посевные площади в небольших объёмах, только на 20,7 тыс. га, и уже в 2021 году это будет 458,8 тыс. га, в 2022 – 481,8 тыс. га, а в 2023 – 505,9 тыс. га. Таким образом, будет закрыта соответствующая потребность в масличном сырье.

При этом, по словам известного в области агронома Николая Митрофанова, имеющего большой опыт в вопросах возделывания сельскохозяйственных культур, сейчас как никогда важно использовать севооборот, чтобы земля успевала отдыхать, восстанавливаться и снова одаривать людей завидным урожаем. Также на общий результат очень влияет качество семенного материала, использование современной агротехники и средств защиты растений.

Если аграрии области будут грамотно использовать ресурсосберегающие технологии и меры господдержки, перед ними откроются по-настоящему впечатляющие перспективы. Ведь даже самые скромные финансово-экономические расчёты по возделыванию подсолнечника показывают высокую рентабельность этой культуры.

Так, в Катон-Карагайском районе и районе Алтай этот показатель составляет около 107 процентов, в Глубоковском, Бородулихинском и Шемонаихинском районах – 72 процента, в Уланском, Кокпектинском и Урджарском – 46 процентов, а на землях Семея, в Жарминском и Бескарагайском районах – 32 процента.

– Валовой объём произведённого сырья (маслосемян) по области в прошлом году составил 596,2 тыс. тонн, в том числе 556,6 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, – добавил Владимир Гайламазян. – При этом на переработку в период производственного цикла 2019-2020 гг. направлено 272 тыс. тонн сырья, или почти половина от производства. Таким образом, общая производственная мощность маслоперерабатывающих предприятий области по сырью составила 376 тыс. тонн в год, загруженность предприятий – 72,3 процента.

Директор агрохолдинга ТОО «Быструха-Астана» Фарид Абитаев добавил, что у крестьян появится возможность реализовывать урожай по более выгодной цене и обрести большую уверенность в завтрашнем дне.

– Считаю, что для получения результата надо больше заботиться не о расширении земель под подсолнечник, а о повышении урожайности, в том числе за счёт орошения, – говорит Фарид Абитаев. – В нашем регионе сосредоточено 70 процентов водных ресурсов страны, поэтому орошаемых земель должно быть больше. Огромную роль играет грамотное перераспределение севооборота в пользу других культур – сои, рапса, кукурузы, которые, кстати, убирают в более ранний период. Это значит, что будут равномерно задействованы сушильные мощности. А уж в том, что все эти культуры имеют огромный экспортный потенциал, сомневаться не приходится! Это однозначно произведёт прорыв в экономике агропрома.

Для увеличения объёмов переработки масличных культур в области запланировано строительство трёх новых производств по переработке семян масличных культур и расширение одного действующего.

По словам акима Семея Ермака Салимова, ТОО «QAZAQ-ASTYQGROUP» уже ведётся работа по строительству маслоэкстракционного завода по производству растительных масел мощностью переработки 1000 тонн в сутки подсолнечника или 800 тонн семян рапса, или льна.

Уже в первом полугодии следующего года намечено обеспечить загрузку семян подсолнечника в объёме 500 тонн в сутки. Планируется производить нерафинированное гидратированное растительное масло, ядра семян подсолнечника, растительный высокопротеиновый шрот, фосфатидный концентрат и гранулированную лузгу, рафинированные дезодорированные растительные масла.

Ввод в эксплуатацию предполагается в декабре текущего года. В поселке Предгорное Глубоковского района инвестором ТОО «ALTYN ШЫҒЫС» будет построен автоматизированный комплекс по переработке масличных культур мощностью до 1000 тонн в сутки (по семенам подсолнечника), 550 т/сутки (по семенам рапса), 500 т/сутки (по семенам сои). Здесь будут производить масло и шрот подсолнечника, рапса, сои и кукурузы. Срок реализации проекта 2021–2023 годы.

Таким образом, уже в течение трёх лет эти проекты позволят увеличить мощность перерабатывающих предприятий до 1 092 тыс. тонн в год по сырью. Мощности перерабатывающих предприятий превысят объемы производства сырья на 80 процентов, и к 2023 году дефицит сырья может составить 490 тыс. тонн. Он будет покрываться за счёт увеличения посевных площадей масличных культур, увеличения урожайности и ввоза сырья из других регионов.

Ева Ким