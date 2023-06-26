Открывая двери в будущее

В Астане состоялся финальный этап олимпиады IQanat. Восточно-Казахстанскую область на республиканском слёте представляли 36 школьников из сельской местности, трое из них получили приглашение на бесплатное обучение в школе IQanat.

Самую масштабную офлайн-олимпиаду организовал общественный фонд IQanat. Его деятельность направлена на поддержку сельских школьников и учителей во всех регионах Казахстана. Работа общественной организации стала возможной благодаря взносам попечителей и спонсоров, при участии экспертов в сфере образования и социальной политики.

– Олимпиада IQanat и другие программы фонда дают тысячам сельских детей шанс на поступление в одну из самых высокотехнологичных школ – IQanat High School of Burabay, возможность получения бесценного опыта общения с сильными педагогами, расширения круга знакомств, повышения уровня жизни в целом и, как результат, ребята могут поступить в лучшие отечественные и зарубежные высшие учебные заведения, – рассказала координатор фонда IQanat по Восточно-Казахстанской области Эльвира Еркинбекова.

Олимпиада проводится в несколько этапов. Участники первого тура, районного, проходят тестирование по когнитивным предметам.

После этого на областном этапе тестирование пройдёт по конкретным предметам, входящим в список выбранный группы. Один из предметов, по которому школьник покажет наилучший результат, станет основным в тестировании третьего тура. Также вторым обязательным предметом заключительного тура для всех участников является английский язык. После подведения итогов лучшим из лучших выпадает шанс учиться в IQanat High School of Burabay.

За последние пять лет уникальную возможность получить качественное образование получили более 160 тысяч сельских школьников. В этом году из 37 тысяч восьмиклассников в 166 районах страны были отобраны свыше восьмисот учеников, в том числе 36 участников – из нашего региона.

В рамках республиканского слёта прошёл последний тур отбора, 110 победителей получили приглашение на бесплатное обучение в школе IQanat. В числе тех, кто выиграл счастливый билет, – три юных восточноказахстанца.

– Когда нам в школе рассказали про олимпиаду и предложили в ней участвовать, сразу поставила себе цель победить, – поделилась Сабина Алпамышева из района Самар. – Очень серьёзно готовилась. Когда на церемонии назвали мою фамилию, я от радости даже заплакала. Уверена, что обучение в школе предоставит много возможностей для развития в разных сферах.

Стоит отметить, что остальные участники после олимпиады будут охвачены образовательными программами, которые позволят им ещё больше прокачать знания.

– Эта олимпиада – большая возможность для детей показать все свои навыки, умения и знания, – отметила участница из Глубоковского района Алиса Мирзянова. – Олимпиада IQanat отличается от тех, что проводят в школе. Это новые друзья, знакомства, общение, поездки – всё то, что мотивирует учиться и открывать новый мир. Испытала это на себе. Интересно, что во время отбора участников не смотрят на их школьные оценки, главное – знания, которые показываешь на олимпиаде. Даже если ученик после третьего тура не пройдёт в школу IQanat high school of Burabay, фонд IQanat всё равно будет поддерживать каждого участника. Считаю, что фонд открывает двери в будущее перед каждым школьником из сельской местности и помогает добиться успеха в разных направлениях.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой