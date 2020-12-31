От всего сердца  

В Курчуме заслуженной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») награждена врач-кардиолог высшей категории Ляззат Каконова.

Общий стаж её трудовой деятельности в медицине составляет 37 лет. Из них 32 она отдала работе в Курчумской ЦРБ. Доктор рассказала, что в этой сфере не признают выходных и праздников: нередки экстренные ситуации, когда нужно спасать пациента. И всё же она не жалеет о сделанном когда-то выборе. Спасённые жизни и здоровье людей, осознание востребованности своего труда значат много больше, чем трудности профессии.

– Моя дочь Газиза решила продолжить семейное дело, работать в сфере здравоохранения и поступила в медуниверситет в Семее, – говорит Ляззат Каконова. – Сейчас она в ординатуре. Я поддерживаю выбор дочери. Теперь у нас будет семейная династия.

Медаль вручили доктору в канун празднования Дня независимости страны. Вместе с ней получили грамоты и благодарственные письма акима района 23 курчумца. Среди них есть люди разных профессий: учителя, энергетики, специалисты предприятия телекоммуникаций, полицейские и работники социальной сферы.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район