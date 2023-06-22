От трактора до быка

Агросектор Восточного Казахстана – второй после промышленной отрасли драйвер развития экономики региона. Именно за счёт АПК обеспечивается продовольственная безопасность области, создаются рабочие места, реализуются перспективные проекты, нацеленные на экспорт.

По данным Управления сельского хозяйства ВКО, в 2023 году за январь–апрель валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 73,7 млрд тенге, с ростом 128 процентов к показателю 2022 года. Инвестиции в основной капитал отрасли составили 12,2 млрд тенге, а доход от экспорта продукции – 135 миллионов долларов США, и здесь также наблюдается рост в сравнении с прошлым годом.

Как отмечают в ведомстве, положительной динамике развития АПК Восточного Казахстана способствуют меры государственной поддержки в виде субсидирования приоритетных направлений аграрного сектора. Есть несколько программ, в рамках которых предоставляются субсидии для возмещения затрат при производстве продукции растениеводства, животноводства, перерабатывающей отрасли, а также при инвестиционной деятельности.

– Часть расходов при осуществлении инвестирования возмещается для повышения доступности товаров, работ и услуг в приоритетных секторах АПК, – рассказали в управлении. – По данной программе на 2023 год выделено 8,7 млрд тенге. Производится субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования. На эти цели предусмотрено 6,3 млрд тенге.

Субсидирование осуществляется по договорам займа:

1) на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и прицепного оборудования, а также сельскохозяйственных животных, на инвестиционные цели (за исключением легкового автомобильного и пассажирского транспорта), строительство (за исключением займов на приобретение основных средств на производство муки, минеральной воды и безалкогольных напитков);

2) на пополнение оборотных средств, необходимых для технологического цикла производственного процесса;

3) по займам, выданным на весенне-полевые и уборочные работы.

Кроме того, аграрии Восточного Казахстана могут вернуть половину от стоимости закупленных сельскохозяйственных животных в соответствии с Правилами нормативов за приобретение племенного крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, за селекционно-племенную работу с маточным поголовьем КРС, овец, свиней, маралов и пчёл. Субсидии также выплачиваются за произведённое коровье молоко и мясо птицы. По данной программе на 2023 год выделено 4,8 млрд тенге.

В управлении сельского хозяйства отмечают также, что значительные субсидии можно получить на повышение урожайности и качества продукции растениеводства. В частности, на приобретение семян, пестицидов, биоагентов (энтомофагов), удобрений (за исключением органических), на услуги по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Кроме того, государство оказывает поддержку тем сельхозтоваропроизводителям, которые закупают сырьё для производства продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. То есть тем, кто, к примеру, приобретает молоко для производства масла и твёрдых сыров.

Выплата субсидий осуществляется на основании электронной заявки в ГИСС. Субсидирование производится согласно Правилам за счёт и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. При недостатке финансов заявки поступают в резерв (лист ожидания).

Дарья Штейн