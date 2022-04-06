От судьбы не уйдёшь

Много лет назад, в один из дней бабьего лета, неисповедимые стёжки-дорожки меня, собкора «Казтелерадио», привели на окраину Усть-Каменогорска.

Там, под кронами столетних дубов старейшего сада, названого в честь его основателя – Панкратьевым, проходил сбор пионерских дружин города, посвящённый очередному «красному» дню календаря.

Трещали барабаны, надрывались горны и звучало обязательное «Взвейтесь кострами». Память перенесла меня в дни, проведённые в столице КазССР (ныне ставшей южной), о которых напомнил шлягер тех далёких лет. Помните? «…Алма-Ата, не город, а сама мечта».

Тогда, в далёком 1956 году, мы, участники Республиканского слёта пионеров, маршируя по проспекту под звуки сводного оркестра погранучилища, дружно голосили: «…Пионеры Казахстана клятву Родине дают». Делегатом этого детского форума мне посчастливилось стать из-за своей давней увлечённости фотографией.

Незабываемые встречи и конкурсы юных талантов, съехавшихся со всего Казахстана, праздничная атмосфера общения, всё это, как я после осознал, стало для меня первым звоночком, некой отправной точкой для моей формирующейся планиды.

Со временем звонок перерос в призывный набат, который и оказался определяющим в выборе моего жизненного кредо. Окончив Всесоюзный государственный институт кинематографии, я вплотную занялся любимым делом под названием «синема» и тележурналистикой.

По ухабам земной юдоли

Невероятно, но так иногда бывает, что в том сборе под сенью развесистых древ участвовал (как я впоследствии узнал) Миша Михайлов, будущий талантливый краснодеревщик, герой моего сюжета для программы «Время» (ставший затем и сотоварищем).

Обращаясь к тонким материям эзотерики и проанализировав отдельные этапы жизни Михаила Ивановича, прошедшей в трудах и трудностях, становится ясно, что она, по сравнению с моей, оказалась более чем извилистой, полной коварных рифов, прочих неприятностей. Ну и, что ценно, поучительной. Сильно потрепав юношу и поняв, что он ей не по зубам, судьба-злодейка смирилась, поверила в его талант, привела (явно не без участия высших сил) к желанному исходу.

Приведу некоторые, довольно любопытные вехи биографии Михаила Михайлова, умеющего из обыкновенного полена сделать нечто. Он помнит себя с полутора лет. Большинство воспоминаний – из более позднего возраста. Далее по принципу «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В раннем детстве лучшим Мишиным приятелем был Капен Ахмадиев, впоследствии дослужившийся до звания генерал-лейтенанта и одно время даже возглавлявший ВВС Казахстана.

Затем последовало обучение в школе. До восьмого класса будущий мастер-краснодеревщик учился ни шатко ни валко. Но однажды объявилась юная особа, сумевшая обнаружить и (благодаря своему обаянию) развить в неисправимом троечнике невероятные математические способности. Они позволили после окончания школы без особых сложностей поступить юноше в Томский политехнический институт, на отделение, готовившее специалистов для АЭС. Но человек полагает, а бог располагает. Что-то пошло не так, он забрал документы и… «были сборы недолги».

А ведь вполне вероятно, что на инженерно-научном поприще парня ожидало блестящее будущее. Сродни тому, что достиг его друг и однокашник Виктор Вагнер. После окончания ТПИ он прошёл путь от рядового инженера до директора Балаковской АЭС. Но у каждого своя карма, свой собственный и единственный путь.

Мише в скором времени было суждено охранять в составе войск ПВО небо Вильнюса. Честно оттрубив на боевом посту положенный срок, рядовой Михайлов после дембеля взял и рванул в Москву, ещё не зная, что она слезам не верит. Ему пришлось начинать покорять Олимп в качестве монтажника-высотника на стройке.

Учиться… и не только

Позже наш герой пошёл ва-банк, подав документы в престижную Бауманку (МГТУ). Госпожа удача в этот раз была на его стороне. Новоиспечённому абитуриенту несказанно повезло, хотя, вполне возможно, что помогли пресловутые «терпение и труд». Преодолев запредельную конкурсную планку, он сумел поступить в вуз, где сразу же, взяв быка за рога, начал изо всех сил грызть гранит науки, постигая азы ядерной физики.

Михайлова избрали профоргом. Факультет был престижный, ребята получали повышенную стипендию. Учись да учись. А улучив час-другой свободного времени, приобщайся к культуре, посещай театры, музеи, встречи с приглашёнными знаменитостями в стенах альма-матер. Но снова не срослось!

Успешно проучившись три года и приобретя столичный лоск, Михайлов неожиданно (возможно, даже для самого себя) купил плацкартный билет в один конец. Точкой назначения была милая сердцу станция Защита (ныне Оскемен-1). И, помахав, как водится, на прощанье рукой, был таков! Случаются и не такие крутые повороты судьбы.

– Михаил Иванович, почему вы оставили учёбу в элитном вузе, насыщенную столичную жизнь и, вернувшись домой, начали с чистого листа, предпочтя престижной и денежной профессии физика-ядерщика малодоходную и скромную стезю мастера-краснодеревщика?

– Я вдруг понял, что всё это не моё. Ну и опять же сработала грусть-печаль, захотелось в родные края. Отчий дом сродни гнездовью, к которому перелётные птицы постоянно возвращаются.

– Ваши изделия, как мне известно, пользуются у горожан популярностью и проблем с заказчиками нет. Как тебе удалось этого достичь?

– Полагаю, что весь секрет заключается в тяге людей к оригинальным изделиям из дерева, которые, по моим личным ощущениям, хранят в себе нечто тёплое и притягательное. Пока они в наше прагматичное и роботизированное время всё ещё остаются востребованными. Выполняя заказы, мы стараемся соответствовать вызовам времени, используем в работе элементы народных промыслов. Это и лубок, и наработки зергеров, тот же, рождённый на земле номадов, знаменитый зверины стиль. Ну и чтобы оставаться на плаву, заставляю себя, да и своих помощников, держаться в постоянном тонусе и, конечно же, совершенствовать данное свыше мастерство ваятеля.

– Ну и в заключение: каковы планы на будущее?

– Усть-Каменогорск присоединился к проекту «Наставники», реализацию которого ведёт благотворительный фонд «Дара». В проекте участвуют 12 крупных городов республики. Направлен он на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов раскрыть свой внутренний потенциал и сформировать через общение со взрослыми навыки самостоятельной жизни. Полагаю, что в этом важном деле потребуется и моя помощь. Я решил в ближайшее время начать подготовку технической документации по производству расширенного, связанного с детской тематикой ассортимента деревянных изделий. Начну с игрушек, матрёшек, хитреца Алдара-Косе, ну и затем учебных принадлежностей, а далее, как ляжет карта.

Анатолий Лаптев,

лауреат премии Ленкомсомола РК, лауреат премии Президента РК в области СМИ, заслуженный деятель искусств РК