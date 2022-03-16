О чём мечтает успешная женщина?  

Успешная женщина – трудолюбивая, уверенная в себе, целеустремлённая, ухоженная. Она везде успевает: и дома, и на работе, иногда одновременно на нескольких, находит время на хобби.

Зачастую на хрупкие плечи ложатся нелёгкие заботы, и в то же время она всегда остаётся женственной и очаровательной, весёлой и нежной. Таковых среди современниц немало. Одна из них – Инесса Чернышёва. Она реализовала себя не только в преподавательской сфере, но и в общественно-политической жизни региона.

Более 30 лет Инесса Александровна обучает детей русскому языку и литературе. Помимо этого, она является директором гимназии № 38 имени Льва Гумилёва, депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата и председателем Общественного совета города Усть-Каменогорска. Каждый день расписан по минутам – она успевает участвовать в заседаниях, проводить встречи, обсуждать важные социальные и политические вопросы.

– Работа в жизни каждого человека занимает большую часть его времени, но, как говорят: «Выбери работу по душе – и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни». Я в этом смысле абсолютно счастливый человек. Я стала учителем – представителем самой женственной профессии. Помимо этого, у меня есть возможность активно участвовать в принятии социально значимых решений органов власти. Я люблю свой город и хочу сделать жизнь в нём ещё лучше, – говорит наша героиня.

Несмотря на то, что у каждой успешной женщины своя история, наша собеседница уверена, что всех их объединяет одно – стремление созидать, совершенствовать, вносить свой вклад в развитие города, области и страны.

Инесса Чернышёва тепло рассказывает о своей семье, восхищается успехами дочери и высоко ценит своего зятя.

– Моя главная мечта – стать бабушкой, чтобы подтвердить народную мудрость, что внуков любят даже сильнее, чем детей. Очень хочется мне испытать эту гамму чувств, – поделилась наша героиня.

Дарья Антон