Полиглот Виктор Васильевич

87-летнего жителя села Опытное поле легко можно принять за иностранца. Он владеет пятью языками, не считая русского, и без труда найдёт общий язык с жителями Англии, Германии, Украины, Молдовы, Польши.

Виктор Васильевич Лисаченко родился в 1935 году в Зайсанском районе, в селе Каратал. Во время учёбы в школе занимался спортивной гимнастикой, увлечение этим видом спорта сопровождало его всю жизнь. Он и сейчас не прочь показать молодёжи мастер-класс на брусьях.

Любовь к немецкому языку, рассказывает наш герой, ему привил его учитель Георгий Михайлович – физик по образованию, который выучил язык во время Великой Отечественной войны, находясь в плену у фашистов. После успешного окончания школы в 1955 году Виктор Лисаченко был призван в армию, проходил военную подготовку на Северном Кавказе, в городе Махачкале. После окончания школы сержантов был направлен в город Буйнакск Дагестанской области. Отслужив более трёх лет, вернулся в родное село.

Поначалу Виктору Васильевичу виделась перспектива трудиться в колхозе, но тяга к знаниям оказалась сильнее – на следующий год он поступил в Алма-Атинский педагогический институт на историко-филологический факультет.

Будучи студентом, сельский парень активно участвовал в спортивной жизни вуза, добиваясь побед в соревнованиях по гимнастике, и продолжал углублённо изучать иностранные языки.

– На пятом курсе меня направили на практику в Павлодарскую область, в Калининскую среднюю школу учителем истории. Но директор учебного заведения, узнав, что я хорошо владею иностранным языком, попросил меня подтянуть школьников в знаниях немецкого, – рассказывает наш собеседник.

Всю свою сознательную жизнь Виктор Васильевич проработал школьным учителем – сначала в Зайсанском районе, затем в Глубоковском. Параллельно преподаванию обучался на заочном отделении Алма-Атинского института иностранных языков, который окончил с красным дипломом.

Затем сдал вступительные экзамены на трёхгодичные государственные курсы иностранных языков в Москве и успешно окончил их экстерном, за год.

Воспитав не одно поколение учеников, свою педагогическую деятельность Виктор Лисаченко завершил в школе Усть-Каменогорска.

Старожил Опытного поля и сегодня не прекращает постигать языки разных народов. В последнее время взялся за самостоятельное изучение самого сложного в мире языка – китайского.

– Этот язык занесён в Книгу рекордов Гиннесса, – делится своими познаниями долгожитель. – Словарь китайского языка насчитывает 40 томов, в нём содержится почти 50 тысяч иероглифов. Конечно, сложности китайского языка – не только в количестве иероглифов, но и в правильном написании. Если хоть одну черту изобразить неправильно – смысл слова исказится полностью. Также интересно, что один иероглиф может иметь множество значений, всё зависит от интонации.

Язык открывает дверь в новый мир, считает Виктор Васильевич. А чтобы его не забывать – надо на нём говорить!

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива В. В. Лисаченко

Глубоковский район