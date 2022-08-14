Встреча с Абаем

В День Абая в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла встреча с тёзкой великого поэта, молодым специалистом Абаем Кунанбаевым.

Согласно статистике в Казахстане насчитывается 18 232 человека с именем Абай, 378 из них проживают в Восточном Казахстане и области Абай. В их числе житель Усть-Каменогорска Абай Кунанбаев.

Родился молодой человек в 1999 году в селе Шиликты Зайсанского района. Его дед Кунанбай Игисинулы дал младшему внуку такое имя, чтобы тот был похож на нашего выдающегося земляка.

– Ещё с детства, когда называл имя и фамилию при знакомстве, многие не сразу верили, думая, что я шучу, – поделился Абай Кунанбаев.

Безусловно, носить имя великих людей – большая ответственность. Поэтому обладатели особенных имён прилагают максимум усилий для того, чтобы быть достойными их.

– Всегда пытаюсь соответствовать своему имени – быть честным, не обманывать, держать слово. Чувствуя высокую ответственность, даже в школе старался учиться только на пятёрки и четвёрки, – говорит молодой человек.

Во многом на интерес к знаниям повлияли родители Абая – педагоги. Отец Ерсин – учитель географии в Шиликтинской средней школе, а мать Карлыгаш преподаёт там же русский язык и литературу.

– Родители всегда поддерживали меня во всех начинаниях, за что я безмерно им благодарен. Хочу пойти по их стопам, стать учителем. В этом году завершил обучение в ВКУ имени С. Аманжолова по специальности «Физическая культура и спорт» и получил диплом. Я люблю спорт и хочу привить детям любовь к здоровому образу жизни, – рассказал Абай.

Сейчас он работает пожарным в пожарной части № 6 города Усть-Каменогорска. В свободное время занимается спортом и пением.

Гульжан Естаева