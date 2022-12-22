Вспоминая родную школу

Мои школьные годы прошли в селе Новоберёзовка Большенарымского района (ныне – Алтынбель, Катон-Карагайский район). Просторное одноэтажное здание школы было построено в начале 1960-х годов. В располагавшейся рядом старой деревянной школе учились младшие классы. Вдоль забора из штакетника, огораживавшего школьные здания, росли деревья, во дворе проводились торжественные линейки, сборы, спортивные игры. На пришкольной территории находились библиотека, котельная, а также теплица и участки, на которых на уроках ботаники и труда выращивали овощные культуры. Школа была большая, численность учащихся доходила до тысячи человек. И учителя работали замечательные.

В середине 1980-х годов в селе построили типовую трёхэтажную школу, а в помещениях старой разместились административные, бытовые и другие сервисные службы. С этими школами связаны мои самые светлые воспоминания. В стенах одной из них прошло счастливое беззаботное детство, а в возведении другой я сам принимал непосредственное участие.

Приезжая в родные края, всегда стараюсь заглянуть в дорогие моему сердцу уголки. К сожалению, старой школы, где я учился, уже нет. От неё остался лишь заросший бурьяном фундамент. Новая же, которую мне довелось строить, продолжает сеять разумное, доброе, вечное на ниве образования.

Теперь у входа в школу на высоком постаменте установлен бронзовый бюст председателя колхоза имени Ленина Бошая Китапбаева. Это было одно из самых крупных сельхозпредприятий в Восточном Казахстане, а отношения между коллективами школы и колхоза были тесными, партнёрскими. С большим почтением я относился к Бошай аға, о человеческих и деловых качествах которого, блестящих организаторских способностях, умении находить общий язык с людьми, хорошо знали жители нашего региона. Он был очень требовательным руководителем, в чём я убедился в процессе строительства школы, когда наблюдал за ним в рабочей обстановке.

Окончив в 1982 году Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (ныне – ВКТУ им. Д. Серикбаева) по специальности «промышленное и гражданское строительство», я получил квалификацию инженера-строителя. По распределению меня, молодого специалиста, направили в Самарский район (ныне – район Самар). Спустя год предложили должность мастера в Большенарымской передвижной механизированной колонне № 80, которой руководил опытный строитель Кумар Саттыбаев. Я согласился, долго не раздумывая, так как у ПМК-80 была репутация одного из лучших производственных подразделений треста «Востокказколхозстрой». Наверное, сыграло роль и желание перебраться поближе к месту проживания родителей.

Помню, испытал некоторое волнение, когда мне поручили возглавить строительство здания средней школы на 624 места в с. Новоберёзовка. Это был для меня первый самостоятельный объект, причём крупный. Я отдавал себе отчёт, что здесь находился мой отчий дом. Мать, Кайша Елгазиновна Жаксылыкова, работала продавцом в магазине. Отец, Канапин Болаткан, слесарь-сантехник, отвечал за отопление и водоснабжение в селе.

Дополнительную ответственность накладывал тот факт, что оценивать нашу работу должен был председатель колхоза Герой Социалистического труда Бошай Китапбаев. Как говорится, не хотелось ударить в грязь лицом, разочаровать председателя, не оправдав ожиданий. Он знал меня с детских лет, и я дорожил его добрым отношением. Начальник ПМК напутствовал словами, что могу всегда рассчитывать на помощь и поддержку руководства треста и колонны.

Возведение школы мы начали летом 1983 года. По плану развития села для строительства отвели свободный земельный участок в юго-восточной части Новоберёзовки. К возведению образовательных учреждений, как известно, предъявляются особые требования, оно должно быть организовано в строгом соответствии с многочисленными утверждёнными решениями и нормами. Поэтому с первых дней качеству производимых работ уделялось повышенное внимание.

Строительство не обходилось без трудностей, обусловленных перебоями в поставках необходимых материалов, нехваткой техники и оборудования, дефицитом кадров. Нередко приходилось организовывать работы в две смены и даже выходные дни. Поэтому сегодня, спустя почти сорок лет, с большой теплотой и благодарностью вспоминаю своих бывших коллег-строителей. Для меня сооружение этого объекта было экзаменом на профессиональную состоятельность.

По ходу строительства пришлось корректировать проектно-сметную документацию из-за возникшей необходимости внесения в неё изменений и дополнений, касающихся инженерно-технических решений.

Теплоснабжение школы было запроектировано от твердотопливной котельной, расположенной на соседней территории машинно-тракторной мастерской колхоза. Проект предусматривал увеличение мощности котельной, что привело бы к росту объёма выбросов в атмосферу летучих веществ от сжигания угля (пыль, зола). Тем более, в те годы район снабжался высокозольным экибастузским углём. Такая перспектива жителей соседних улиц не обрадовала.

Учитывая настроение людей, председатель колхоза предложил принципиально иное решение вопроса обеспечения теплом школы: построить новую котельную за западной окраиной села, рядом с центральной ремонтной мастерской хозяйства, обогревавшейся электрическими котлами. Но для этого придётся проложить подземным способом теплотрассу длиной более полутора километров, а значит, потребуются дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы. В душе я был за вариант со старой котельной, позволявший успеть ввести школу в эксплуатацию к началу учебного года, но возражать председателю не стал.

Не снижая темпы строительно-монтажных работ, подрядная организация в сжатые сроки решила сложную задачу по внесению обоснованных изменений в утверждённую проектную документацию, обновлению исходных документов, проведению необходимых экспертиз и повторному утверждению проекта школы. Строительство данного объекта находилось на контроле партийных и советских органов. Недавно избранный первый секретарь райкома партии Ф. Лукьянов, ознакомившись с ходом работ, напомнил о моей ответственности за своевременное завершение строительства.

Летом 1985 года, после окончания учебного сезона, в строящуюся школу начали завозить инвентарь и оборудование. Директор школы Магмура Фазылова с присущей ей энергией направляла процесс обустройства помещений. Педагогический коллектив и учащиеся готовились первого сентября войти в новые классы. Они видели, что строительные работы вышли на финишную прямую, велась отделка внутренних помещений, спортзала, столовой, а также прокладка теплотрассы и водопровода.

Строители, со своей стороны, были полны решимости подарить жителям села к началу учебного года новую школу. Но тревожило их одно обстоятельство. Не удавалось решить вопрос с приобретением двух сетевых насосов высокой мощности для новой котельной. Они оказались большим дефицитом.

В разгар лета в Новоберёзовку наведалась солидная делегация: заместитель председателя облисполкома, управляющий трестом, районные руководители, члены приемной комиссии. Их задачей была оценка готовности школы. После осмотра объектов они в кабинете председателя колхоза обсудили текущую ситуацию. Специалисты треста и ПМК доложили о ходе строительства, перечислили принимаемые меры по его завершению. Вопрос с насосами остался без решения, что грозило переносом срока сдачи учебного заведения. Руководитель треста предложил даже вернуться к варианту со старой котельной, а новую запустить в следующем году, после приобретения насосов.

Выслушав всех и уточнив наименование и характеристики насосов, Бошай-аға взял в руку телефонную трубку. В течение двух часов он переговорил со множеством разных людей. Начал с начальника областного управления материально-технического снабжения. Затем позвонил ответственным работникам Госснаба Казахской ССР Перхату Кисикову и Нурлану Кайсарову, выпускникам Новоберёзовской средней школы. Дальше звонки пошли уже на предприятия, расположенные за пределами нашей республики. Мы, находившиеся в его кабинете, с интересом слушали, как председатель колхоза находил подходы к совершенно незнакомым собеседникам, не видя их, тем не менее, умел расположить к себе.

В конце концов, его соединили с одним из руководителей завода, выпускавшего нужные нам насосы. Предприятие относилось к системе Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР и находилось на Урале. При посредничестве снабженческой организации с заводом-изготовителем была достигнута договорённость о поставке двух сетевых насосов.

Через месяц колхозные снабженцы доставили агрегаты в Новоберёзовку. Отопление подключили в начале октября 1985 года, и в новую школу пришло тепло. На следующий год началось подсоединение к централизованному отоплению жилых домов, детского сада и других объектов, расположенных вдоль теплотрассы.

В заключение хотел бы вспомнить, что в ноябре 2016 года ко мне, как уроженцу села Новоберёзовки, обратился аким Катон-Карагайского района Ахметкали Нургожин с просьбой организовать спонсорскую помощь для изготовления и установки перед Новоберёзовской средней школой бюста Бошаю Китапбаеву. Я с большой ответственностью воспринял возложенную миссию. В оперативном порядке были подготовлены эскизы, проведены необходимые расчёты и определены исполнители проекта.

После этого я обратился к некоторым руководителям предприятий и организаций Усть-Каменогорска, предпринимателям, которые знали Бошай-аға. Очень обрадовало то, что все, к кому я обратился, без лишних вопросов отозвались на просьбу. Думаю, что нет необходимости перечислять и выделять кого-либо из них. Важно то, что никто не остался в стороне. В течение нескольких месяцев памятник был изготовлен и ко Дню Победы 9 мая 2017 года торжественно открыт.

Теперь бюст Бошая Китапбаева встречает учителей, школьников, их родителей и местных жителей у входа в здание. За ним ухаживают ученики, чьи деды и прадеды работали в колхозе, он напоминает им о ратных и трудовых свершениях старшего поколения. Здесь проводятся торжественные мероприятия, собрания, линейки.

Школа занимает особое положение в жизни села. Она во многом влияет на неё, с этим учебным заведением связано разное в жизни моих земляков. Она является связующим звеном между прошлым и настоящим, между детством и прозой жизни.

Многое забывается и стирается в человеческой памяти, но школу, где человек начинает познавать мир, забыть невозможно. У каждого человека в жизни есть школа.

Серик Канапинов, кандидат экономических наук