От идей – к воплощению

Всё больше жителей Усть-Каменогорска выбирают предпринимательскую деятельность. Безболезненно сделать первые шаги в бизнесе им помогает Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Учиться и стать предпринимателем никогда не поздно, уверены выпускники курсов «Бастау Бизнес». Благодаря государственной поддержке у казахстанцев появилась возможность воплотить свои идеи в жизнь. В основном выпускники «Бастау Бизнес» берутся за развитие животноводства, не отстаёт и сфера услуг – кафе, перевозки, парикмахерские.

По информации Центра занятости населения акимата города Усть-Каменогорска, с начала 2021 года направления на кредитование получили 24 человека (общая сумма – 264,7 млн тенге). На реализацию 13 проектов через ОА «ФФПСХ» выдано кредитов на общую сумму 124,9 млн тенге, в числе обладателей кредитов – три человека из многодетных семей (27,4 млн тенге).

– По Усть-Каменогорску в этом году на реализацию новых бизнес-идей в рамках второго направления программы «Еңбек» предусмотрено предоставление 50 грантов (всего 29,7 млн тенге). На начало августа 13 грантов выдано гражданам из многодетных семей, 12 – получателям АСП, 2 – инвалидам, 13 – молодёжи, – рассказали в центре занятости.

Специалисты ведомства уверяют, что свободных ниш для бизнеса много, главное – грамотный подход к делу.

Балнұр Қабылсерік ещё пару месяцев назад была наёмным работником, сегодня – хозяйка своего небольшого салона красоты. Благодаря гранту в 555 600 тенге она приобрела мебель и оборудование.

– В 2020 году я обратилась в Центр занятости города Усть-Каменогорска, – поделилась предпринимательница. – Прошла обучение на курсах «Бастау Бизнес», после чего мне предложили принять участие в конкурсе на получение гранта в рамках второго направления программы «Еңбек».

Выиграв безвозвратный грант в размере 200 МРП, женщина смогла реализовать свою бизнес-идею и превратить её в источник стабильного дохода. Кроме того, Балнұр создала дополнительные рабочие места ещё для двух человек.

– Набор желающих обучиться основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» ведётся с начала года. На 1 августа на курсы записались свыше 600 человек, – сообщили в Центре занятости.

Основам предпринимательства в текущем году обучились в четыре потока 195 жителей Усть-Каменогорска. Направления от Центра занятости уже получили 226 человек, прошли обучение свыше 150 человек, из них 142 имеют сертификаты о завершении. Это 16 участников из многодетных семей, 3 – получатели АСП, 3 – инвалиды, 38 – из числа молодёжи.

На четвёртый поток, по сведениям Центра занятости, зарегистрировались на онлайн-платформе и проходят обучение 47 человек.

Бахыт Сарсембаева

Фото ОВП города Усть-Каменогорска