От центральных улиц – к окраинам

Окраины Усть-Каменогорска преображаются – здесь возводятся новые игровые объекты, озеленяются территории.

Коттеджный посёлок Шығыс, построенный по программе переселения «Нұрлы Көш», был присоединён к областному центру в прошлом году. Руководство города сразу взялось за решение текущих проблем этого микрорайона. Прежде всего, местных жителей волновало отсутствие оборудованных мест, где дети могли бы безопасно проводить время.

Сказано – сделано. В апреле этого года в посёлке началось возведение футбольного поля и игровой площадки для малышей. Место для новых объектов выделили рядом со школой.

Качество выполненных работ на днях проверил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– В прошлом году было принято решение о благоустройстве микрорайонов города, которые активно застраиваются, – прокомментировал аким областного центра. – Первый результат нашей работы – прекрасная футбольная площадка и детский игровой комплекс в посёлке Шығыс. В ближайшее время подрядчики проведут освещение на футбольном поле. Также в 28-м микрорайоне строится большая спортивная и детская игровая площадки. Это далеко не последние объекты для детей. Работы по благоустройству не только центра города, но и его окраин продолжим и в следующем году. Но хочу призвать жителей бережно относиться к этим сооружениям.

Стоит отметить, что игровые снаряды, установленные на детской площадке, изготовило местное предприятие ИП «Тарлыков». Работы по её оборудованию производило ТОО «Dk Proekt» с гарантией на три года.

Игровым комплексом довольны жители всех возрастов: лазы, спуски, лестницы, качели неизменно привлекает детвору, а родители, бабушки и дедушки могут спокойно наблюдать за своими чадами, удобно расположившись на установленных неподалёку скамейках и лавочках.

Местные жители заверили акима города, что готовы своими силами озеленить территорию вокруг новых игровых площадок.

Следующим объектом посещения Жаксылыком Омаром стал холм на въезде в город по Алматинской трассе, на котором высится памятник Кабанбай батыру. Здесь по поручению градоначальника должна быть высажена новая роща.

Озеленение холма начали около месяца назад, и уже сейчас за монументом высятся взрослые сосны. Как пояснили подрядчики, их пересадка стала возможна благодаря специальной машине и использованию гидрогеля.

К высадке зелёных насаждений руководство города подошло и с утилитарной точки зрения – за деревьями будут скрыты провода проходящей рядом линии электропередачи.

Помимо сосен по обе стороны от памятника высажены молодые ели. Для полива насаждений к холму подведены специальные сети. Уход за зелёными насаждениями осуществляет КГП «Таза Өскемен».

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета