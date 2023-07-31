Осторожно! Мошенники!

В социальных сетях и мессенджерах появилась новая форма обмана людей. Некие неизвестные лица высылают сообщения бизнесменам и другим субъектам с просьбой о якобы требующейся финансовой помощи с возвратом.

Самое примечательное, что свой аккаунт они обозначают как «помощник акима области» или иным должностным лицом. Вероятно, расчет идет на то, что граждане поверят и вышлют некую сумму, в надежде, что государство ее вернёт.

Как сообщили в акимате ВКО, никаких подобных действий со стороны должностных лиц нет и быть не может. В аппарате акима региона призвали граждан быть предельно осторожными при поступлении подобных сообщений и сразу же обращаться в полицию.