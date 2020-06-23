Остановим вирус вместе

Солидарная ответственность власти, бизнеса и каждого гражданина за здоровье и жизнь земляков поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и предотвратить распространение вируса в регионе.

Аким Семея Ермак Салимов обратился к горожанам в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации. Он сообщил, что, несмотря на принимаемые меры, санитарно-эпидемиологическое положение в городе стабилизировать не удаётся.

На 21 июня зафиксировано 369 случаев. За неделю рост заболеваемости составил 50 процентов. Второй день подряд фиксируется по 20 новых случаев заражения с симптомами. Кроме того, 138 семейчан, болезнь которых проходит бессимптомно, самоизолированы.

Всё это – результат несоблюдения элементарных мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. По информации акима города, идет колоссальная нагрузка на сотрудников медицинских организаций. Увеличивается количество инфекционных коек. Однако ресурсы не безграничны.

– Только вместе мы можем остановить распространение коронавируса, – обратился Ермак Салимов к семейчанам. – Сегодня очень важна солидарная ответственность власти, бизнеса и каждого гражданина за здоровье и жизнь земляков! Чтобы не допустить массового заражения, мы вынуждены усилить карантинные меры. Нужно выдержать временной период, чтобы прервать цепочку заражения. Дорогие земляки! Пик заболеваемости не пройден. Количество заражённых растет. Вакцины от инфекции нет! Выход один – самоизоляция и соблюдение строгих карантинных мер.

Постановлением главного государственного санитарного врача Семея с 20 июня в Семее вновь введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни людей. Продолжают работать предприятия и организации. Ограничено по времени движение общественного транспорта и работа магазинов. Возвращен режим пропусков по принципу передвижения в четные и нечетные дни. Ограничительные меры сохранятся в городе до 1 июля.

Флора Левина

Семей