Основательный ремонт 

В Курчумской центральной районной больнице в этом году проводятся масштабные ремонтные работы.

Сумма инвестиций в этот проект составляет 98 млн 560 тыс. тенге. Они направлены на капитальный ремонт помещений поликлиники.

По информации представителей лечебного учреждения, с начала работ подрядной организацией ТОО «ASM Service» в здании были установлены новые двухкамерные окна, пластиковые двери. Стены поликлиники отделаны ламинатным гипсокартоном, потолки тоже обновлены. В приемных кабинетах и других помещениях, где это предусмотрено медицинскими стандартами, стены, пол выложены керамической плиткой. В остальных кабинетах поликлиники пол застелили линолеумом.

Хотя ремонтные работы ещё продолжаются, облик поликлиники уже заметно изменился и оставляет хорошее впечатление. Согласно договору, ремонт должен завершиться к концу сентября этого года. Строители стараются уложиться в график.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район