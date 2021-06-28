Ослаблять оборону рано

Район Алтай по праву можно назвать образцовым – во время проверок мониторинговые группы не выявляют нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По поручению акима района Алтай Каликана Байгонусова, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, продолжают работу мониторинговые группы. В их состав входят депутаты, представители санитарных служб и правоохранительных органов, руководители самостоятельных отделов и члены партии Nur Otan. Ежедневно они посещают объекты малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, насколько ответственно предприниматели подходят к соблюдению предписанных правил.

К слову, результат не может не радовать. В последнее время в ходе ежедневных проверок свыше ста объектов нарушений санитарных норм не выявлено. Социальная дистанция и масочный режим, термометрия персонала и посетителей, сменяемость средств индивидуальной защиты, наличие санитайзеров и необходимых дезинфицирующих средств – все эти требования выполняются в полном объёме.

Однако стоит помнить, что вирус не дремлет и ослаблять позиции рано. Важным оружием против COVID-19 является коллективный иммунитет, выработать который возможно с помощью вакцинации. Подчеркнём, что прививочная кампания в районе идёт активными темпами. Жители понимают, что прервать цепочку распространения опасного вируса возможно, лишь когда большинство будет вакцинировано.

Помимо этого, многие предприятия присоединились к проекту Ashyq. Использование этого приложения позволяет обезопасить посещение общественных мест жителями и гостями района, а представителям малого и среднего бизнеса даёт возможность продолжить свою работу, несмотря на усиление карантинных мер. В какой-то степени это мера поддержки предпринимательской деятельности.

– Пандемия нанесла огромный урон, несмотря на это, мы не теряем надежду, – поделилась директор кафе «Эдельвейс» города Алтая Татьяна Зайцева. – Сейчас работаем по приложению, и у нас соблюдаются все необходимые санитарные правила. Мы создаём все условия, чтобы жители и гости города приходили к нам, и им было комфортно. Надеемся, в скором времени пандемия отступит, и жизнь вернётся в привычное русло.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай