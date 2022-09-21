Осенний призыв

В Восточно-Казахстанской области обсудили эффективные методы оптимизации призыва молодёжи на срочную военную службу.

На совещании в областном акимате представители Министерства обороны РК, областного Департамента по делам обороны, местных исполнительных органов, военной прокуратуры, департамента полиции и управления здравоохранения обсудили итоги проведения весенней призывной кампании 2022 года, а также обозначили задачи на текущую осеннюю.

Встреча прошла с участием заместителя акима ВКО Ержана Нурбаева. Он отметил, что к осеннему призыву нужно подойти основательно, проанализировав прошлые ошибки и недоработки.

– Вопросы организации призыва граждан на срочную воинскую службу были рассмотрены на республиканском совещании под председательством министра обороны РК, – сообщил Ержан Нурбаев. – Прозвучал ряд критических замечаний, в том числе и в адрес нашего региона. Призыв на воинскую службу является вопросом национальной безопасности. Поэтому мы должны оптимизировать эту работу.

По данным представителей Департамента по делам обороны ВКО, анализ прошлого года выявил определённые недоработки, из-за которых происходит недобор в регионе. Так, в местных органах военного управления возникают проблемы по розыску и доставке призывников, отмечается большое количество необоснованных отсрочек, а также отсутствие узких врачей-специалистов.

– В общей сложности в прошлом году из нашей области во все регионы республики призвано порядка 1070 человек, – проинформировал начальник департамента по делам обороны ВКО Кайрбек Кайрканов. – Они проходят службу в воинских частях Вооруженных Сил РК, Пограничной службы КНБ РК, Национальной гвардии МВД РК, МЧС РК, Службе государственной охраны, где показывают отличные результаты по всем нормативам боевой подготовки.

Руководитель Управления внутренней политики Жанат Мекеева отметила, что для популяризации военной службы в регионе регулярно проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи.

Подводя итоги совещания, заместитель акима области Ержан Нурбаев поручил усилить работу в этом направлении.

Ерик Абитов