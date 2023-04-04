Солдат вернётся, ты только жди!

Необычный случай произошёл в областном военкомате – призывник предложил своей девушке выйти за него замуж прямо перед отправкой на службу в ряды Вооружённых сил РК.

Новобранец Биржан Жомартулы, уезжая в учебный центр Пограничного управления по Зайсанскому району ДПС КНБ по ВКО, попросил свою девушку стать его женой. Гаухар, так зовут новоиспечённую невесту, ответила «да» и пообещала ждать своего солдата до следующей весны.

Вместе с Биржаном защищать государственную границу отправились ещё одиннадцать ребят.

– Я выбрал пограничные войска для прохождения срочной службы, хочу отдать свой священный долг перед Родиной, защищая её границы, – говорит новобранец из села Предгорное Глубоковского района Танжарық Әсет. Молодой человек решительно настроен продолжить военную карьеру после окончания службы.

К слову, после демобилизации у солдат-срочников есть свои преимущества. К примеру, в течение двух лет после возвращения они могут поступить в казахстанские вузы без ЕНТ, а особо отличившиеся и показавшие отличные результаты во время службы смогут даже претендовать на гранты и бесплатную военную кафедру, при её наличии в учебном заведении. В свою очередь это позволит им по окончании учёбы получить воинское звание офицера запаса «лейтенант».

– Весенний призыв в Восточно-Казахстанской области начался 1 марта и продлится до 1 июля. Всего мы планируем призвать в ряды Вооружённых сил и других воинских формирований Республики Казахстан порядка семисот человек. В пограничную службу на сегодняшний день призвано пять команд, ещё две будут отправлены в погранвойска до 10 апреля, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Департамента по делам обороны ВКО подполковник Ерлан Рамазанов.

Он подчеркнул, что будущие пограничники прошли медицинскую комиссию, полиграфические исследования и отбор психологов с отличными показателями.

Ещё одно нововведение этого года – формирование воинских команд пограничной службы и национальной гвардии будет проводиться не по экстерриториальному принципу, соответствующие решения уже приняты в Министерстве обороны РК. Таким образом, восточноказахстанские ребята поедут служить в Зайсанский район.

– Каждый мужчина по достижении определённого возраста должен пройти службу в армии. Это престижно, это почётно и это важно. Быть пограничником важно вдвойне, потому что именно на них возложена особая миссия – защищать границы Республики Казахстан, – считает ветеран пограничной службы, представитель Усть-Каменогорской организации ветеранов войны в Афганистане Александр Долгов.

Перед отправкой новобранцев, сотрудники Департамента по делам обороны ВКО и Департамента ПС КНБ РК по ВКО рассказали будущим пограничникам и их родителям, как будет проходить воинская служба. А ещё попросили родителей не давать сыновьям провизию в дорогу, ведь каждому новобранцу на путь следования предоставлен индивидуальный рацион питания, который включает в себя даже замороженное қазы.

Также офицеры объяснили, какие льготы ждут солдат по возвращении, и рассказали о «кредитных каникулах», предоставляемых срочникам на время отсутствия. Как выяснилось, если у солдата имеется кредит в банке или микрофинансовой организации, он может предоставить справку из военкомата и получить отсрочку платежей на время прохождения воинской службы.

Проводить новобранцев на службу пришли родители, родственники и друзья. Хотя они очень переживали за близких людей, старались этого не показывать, чтобы солдаты отправились в дорогу с хорошим настроением.

Аяужан Утеулинова

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