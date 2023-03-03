Армейский стандарт для солдата

Что такое армия? Это школа мужества, где солдат учат защищать свою Родину, родных и близких.Однако первое, с чем сталкиваются новобранцы, – адаптация к новой обстановке. Очень важно, чтобы она прошла быстро и легко.

В прошлом году в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по сохранению жизни и здоровья военнослужащих была представлена программа «Береги жизнь». Её разработкой занималась межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Министерства обороны, Службы Государственной охраны, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, учёные, общественные деятели и психологи.

Как отметил во время презентации программы начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК генерал-майор Серик Бурамбаев, она охватила весь комплекс превентивных направлений – от информационно-имиджевого блока и работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры до законотворческой деятельности.

Программа рассчитана на 2022–2025 годы и будет реализовываться в три этапа, её итоги подведут на совместном заседании коллегии Министерства обороны РК в январе 2026 года.

В нашем регионе также ведётся работа в рамках этой программы. Так, офицеры Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области посетили подразделения границы пограничных управлений и узнали, как протекают армейские будни у молодых бойцов.

На встрече с военнослужащими они рассмотрели проблемные вопросы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организации питания, медицинского и вещевого обеспечения, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Особое внимание уделили вопросам адаптации новобранцев к условиям армейской жизни. Как отметили офицеры, создание здорового нравственно-психологического климата среди военнослужащих должно стать армейским стандартом.

– Забота о личном составе всегда должна находиться на первом плане, – подчеркнул консультант департамента подполковник Мұратбек Іскендір. – Когда военнослужащие обеспечены всем необходимым, любые задачи будут эффективно и оперативно выполняться. Посетив подразделения границы, мы побеседовали с военнослужащими. Какие-то проблемные вопросы решили на месте с руководством пограничных управлений, более сложные – на уровне департамента. Нерешаемых вопросов не бывает, главное – вовремя узнать и принять соответствующие меры, что и было сделано. В целом, морально-психологическое состояние личного состава на высоком уровне. Ребята с большим желанием служат и защищают государственную границу.

В завершение психологи департамента провели с военнослужащими срочной службы тренинги, направленные на сплочение воинского коллектива, формирование доверия военнослужащих друг к другу не только на службе, но и в неформальной обстановке.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ПС КНБ РК по ВКО