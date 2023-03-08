Прекрасное звание – Женщина

Сегодня на военной службе так называемых сугубо мужских профессий почти не осталось. Представительницы прекрасной половины человечества освоили все. Среди них есть десантники, разведчики, снайперы, водители и кинологи. У каждой военнослужащей свой путь в профессию…

Жулдыз Баяндинова и не подразумевала, что свяжет свою жизнь с военной службой. Она родилась в приграничном городе Зайсане. В школьные годы активно участвовала в различных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, занималась в спортивных секциях. Особенно любила читать произведения казахских поэтов, а также книги на английском языке. Всегда мечтала быть учителем и открывать детям прекрасный мир языка и литературы.

Окончив школу с отличием, она поступила в Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова (сейчас – ВКУ имени С. Аманжолова) на факультет филологии. Получив диплом, преподавала казахский язык и литературу в средней школе в родном городе, а через несколько месяцев судьба привела её в… Пограничное управление по Зайсанскому району. Первая должность – делопроизводитель.

Жулдыз помогала военнослужащим с переводом специальных терминов. Заметив старание девушки, командование Зайсанского пограничного отряда предложило ей подписать контракт о воинской службе и она не раздумывая согласилась.

– Армейская служба – это, в первую очередь, стабильность, – с улыбкой делится Жулдыз Баяндинова. – Однако на принятие окончательного решения повлияла и военная форма. Уж очень она мне понравилась.

В 2007 году Жулдыз призвали на воинскую службу по контракту. Уже через месяц перед всем личным составом в торжественной обстановке она произнесла слова Воинской присяги.

С того памятного момента прошло немало лет. Жулдыз попробовала свои силы на разных должностях – старшего помощника секретного отделения, ответственного исполнителя службы РАВ отдела техники и вооружения. Везде она проявляла добросовестность, требовательность, щепетильность.

– Сейчас служу ответственным исполнителем по жилищным вопросам отдела ВИиКР Пограничного управления по Зайсанскому району, на меня возложена большая ответственность, – поделилась сержант Баяндинова. – Здесь сполна проявляются и личные качества, и профессиональные способности. Конечно, каждый военнослужащий ежедневно учится, постигает что-то новое. И я не исключение, стараюсь не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствуя свои знания и навыки.

Жулдыз ведёт учёт и контроль военнослужащих, претендующих на получение текущих и единовременных жилищных выплат, а также денежной компенсации. Так, только в 2022 году свыше десяти человек получили жилищную компенсацию и одиннадцать военнослужащих – единовременные жилищные выплаты.

За образцовое выполнение воинского долга, высокие показатели в служебно-боевой деятельности Жулдыз Баяндинова неоднократно была поощрена командованием Пограничной службы КНБ РК. В прошлом году сержанта признали «Лучшим специалистом жилищной службы».

Конечно, помимо профессиональных обязанностей нужно уделять время семье, а это всегда сложно, ведь в армии рабочий день не нормирован, а ещё – постоянные занятия, регулярные подъёмы по тревоге. Но, невзирая на все трудности, Жулдыз успевает справляться с ними: на службе она – ответственный сотрудник, а дома – заботливая жена и мама. Кстати, с мужем Рауаном она познакомилась здесь же, в воинской части. Рауан служил на должности начальника отдела документационного обеспечения, сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. Старшая Лаура – гордость родителей, обладательница знака «Алтын белгі». Сейчас она студентка пятого курса Медицинской академии в городе Семее. Младшему сыну Хакназару пять лет. С двух лет он самостоятельно выучил алфавит, умеет читать и считать. А ещё у него способности к иностранным языкам, как у мамы…

Александра Исаева

Фото из архива Жулдыз Баяндиновой