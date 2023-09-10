Равнение на призыв

В рамках осеннего призыва из Восточного Казахстана на срочную воинскую службу призовут 800 юношей.

В соответствии с Указом Президента РК с 1 сентября в Казахстане стартовал осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Кампания продлится до 31 декабря.

По данным Министерства обороны РК, всего этой осенью подлежат призыву около 19 тысяч человек. В ряды ВС РК будет призвано свыше восьми тысяч, в Национальную гвардию – шесть тысяч, в Пограничную службу КНБ – три тысячи, в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям по 300 человек соответственно.

Полным ходом призывная кампания идёт и в ВКО. По информации начальника управления комплектования Департамента по делам обороны ВКО полковника Казбека Ахметова, в регионе действуют десять призывных пунктов. Один областной пункт и девять – в районах и городах.

Всего из нашей области по осеннему призыву на срочную воинскую службу в ряды Вооружённых сил РК и других воинских формирований призовут 800 юношей. Это на сто человек больше, чем осенью прошлого года. Из них 390 призывников пойдут служить в ВС РК, 150 – в Пограничную службу КНБ РК, 240 призывников отправятся в Национальную гвардию и 20 человек – в Службу государственной охраны РК.

На этой неделе первая команда призывников из ВКО в составе 20 новобранцев отправилась охранять рубежи нашей страны. Они уже приступили к службе в пограничном отряде «Карасай» в Алматинской области.

– До октября мы будем комплектовать именно Пограничную службу КНБ РК, – проинформировал Казбек Ахметов. – В рамках текущего призыва направлять ребят в Зайсанский и Курчумский пограничные отряды, которые дислоцируются в нашем регионе. Это создаст хорошие условия для местных военнослужащих, чтобы после окончания срочной службы продолжить её по контракту.

По словам полковника Ахметова, с октября начнётся комплектование новобранцев на службу в ВС РК. Будет сделан акцент на подразделения десантно-штурмовых бригад и учебных центров МО РК.

С этого года у молодых людей стало больше мотивации для службы в армии. У солдат, отслуживших в армии, будет возможность без сдачи ЕНТ поступить в высшие учебные заведения страны на грант.

– Я очень рад, что иду в армию, – поделился призывник Николай Шишенин из района Алтай. – Потому что знаю, служба в рядах ВС нашей родины – это важно и почётно. Для себя решил, что буду с честью выполнять свой воинский долг, постараюсь стать отличником военной подготовки. Для меня это действительно важно, поскольку после армии я планирую поступить в вуз и получить юридическую специальность.

Совместный проект Министерства обороны и вузов Казахстана начал действовать в текущем году. Соглашения об образовательных льготах для военнослужащих были заключены с более чем 50 университетами. Гранты будут предоставлять отслужившим солдатам-срочникам. В Минобороны РК считают, что такая возможность повысит престиж армейской службы и усилит мотивацию граждан к её прохождению.

Ещё один меморандум подписан между Министерством обороны РК и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК по предоставлению солдатам кредитных каникул.

По сообщению Министерства обороны, необходимость оплачивать кредиты будет заморожена по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями на время прохождения воинской службы. Для этого разработан специальный алгоритм взаимодействия военного ведомства с агентством и финансовыми организациями.

Ерик Абитов