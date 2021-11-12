Оперативное реагирование

В Риддере прошли антитеррористические учения.

Как сообщили в акимате моногорода, в ходе учений были отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этих целях были предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Риддерский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал жителей города с пониманием отнестись к этому мероприятию. Учения прошли по утверждённому плану.

Ерик Абитов

Фото предоставлено акиматом города Риддера

Риддер