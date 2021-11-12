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Оперативное реагирование
В Риддере прошли антитеррористические учения.
Как сообщили в акимате моногорода, в ходе учений были отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
В этих целях были предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Риддерский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал жителей города с пониманием отнестись к этому мероприятию. Учения прошли по утверждённому плану.
Ерик Абитов
Фото предоставлено акиматом города Риддера
Риддер