«Омикрон» включает «красный»

Восточно-Казахстанская область перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации, на 16 января все регионы страны находятся в «красной» зоне в связи с циркулированием нового штамма «омикрон», а также увеличением числа случаев заражения COVID-19.

Восточный Казахстан несколько недель держался в «зелёном» сегменте. По официальным данным Управления здравоохранения, на 17 января текущего года за сутки в регионе зарегистрировано 213 новых случаев заражения КВИ. Из них 199 симптомных и 14 бессимптомных вирусоносителей. Пока на территории области штамм «омикрон» не обнаружен.

Общий показатель занятости коечного фонда составляет 9,6 процента. За сутки четверо пациентов выписаны из стационаров в связи с выздоровлением. Всего в условиях стационара лечение оказывается 183 пациентам.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе прокомментировал на брифинге заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин.

– 17 января вышло новое постановление главного санврача области, согласно которому в регионе вновь вводится ужесточение санитарно-карантинных мер, – сообщил он. – Ограничительные мероприятия, предусмотренные требованиями к «красной» зоне, начнут действовать с 20 января 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мер могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.

Согласно документу, в Бородулихинском, Зайсанском, Шемонаихинском, Урджарском районах будут действовать четыре санитарных поста на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».

– В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, с 20 января 2022 года в ВКО начнут действовать дополнительные меры профилактики, в том числе на объектах, участвующих в проекте Ashyq, – отметил спикер.

На объектах, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещается: деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний; проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и другие) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие); конференций, семинаров, выставок, форумов; деятельность ночных клубов; обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию); проведение частных встреч (исключение – до десяти привитых человек).

Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны возможен только для лиц, имеющих «зелёный» статус в Ashyq.

Проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, запрещено, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq с заполняемостью до 30 человек.

Сокращается количество посетителей за одним столиком до четырёх человек на объектах общественного питания (из разных домохозяйств); заполняемость кинотеатров (участников проекта Ashyq) – не более 30 процентов.

На дистанционную форму работы следует перевести не менее 70 процентов административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

– Ограничение социального контакта и снижение плотности в зданиях снижают риск распространения инфекции, – отметил спикер, – потому что вспышки часто происходят в зонах с высоким контактом, в помещениях с плохой вентиляцией.

В связи с этим все школы перешли на дистанционный формат обучения, за исключением учащихся 9-х и 11-х классов, завершивших полный курс вакцинации, они будут обучаться в офлайн-режиме. При регистрации хоть одного случая заболевания COVID-19 в классе, все его ученики подлежат изоляции на домашнем карантине в течение 14 дней.

Обучение студентов колледжей и вузов переводится на смешанный формат: все лекции – в онлайн-формате, по гибкому графику; практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

– Главным ключом к снижению риска заражения COVID-19, в том числе штаммом «омикрон», остаётся режим вакцинации, а также усиление всех мер безопасности для уязвимых слоёв населения. Ни одна из этих мер не эффективна по отдельности, но при сочетании они могут значительно снизить риск распространения инфекции, – заключил Галымбек Алин.

О том, как действовать пациентам, которые обнаружили у себя симптомы COVID-19, напомнили специалисты Управления здравоохранения ВКО. Так, если вы обнаружили симптомы простуды, гриппа или пневмонии, необходимо обратиться в фильтр-кабинет поликлиники и сдать бесплатно анализ на коронавирус методом ПЦР. Тестирование проводится бесплатно и контактным лицам.

Чтобы не подвергать риску окружающих, можно позвонить в регистратуру своей поликлиники и вызвать на дом мобильную бригаду. ПЦР-тестирование в этом случае будет проведено бесплатно в рамках ГОБМП. Мобильные бригады обслуживают вызовы на своей территории с 8.00 до 20.00.

Если пациент не проживает на территории поликлиники по месту прикрепления, ему нужно обратиться за помощью на номер 103. Вызовы после 20.00 обслуживает скорая помощь.

При подозрении на развитие воспалительных процессов в лёгких, когда требуется срочная госпитализация в стационар, компьютерная томография или рентгенография грудной клетки проводится в рамках ГОБМП. В остальных случаях необходимо быть застрахованным в системе медстрахования.

Также статус застрахованного понадобится, чтобы через определённое время после болезни пройти плановое контрольное обследование.

Госпитализация в круглосуточный стационар требуется при низком уровне сатурации, нарастающей одышке и неспособности самостоятельно дышать по причине высокой степени поражения лёгких. Одного результата ПЦР для этого недостаточно.

Те пациенты, которые решили лечиться на дому и которым прописаны уколы и/или капельницы, могут получить услуги дневного стационара на дому.

При нарастании клинических симптомов и ухудшении самочувствия необходимо сразу же поставить в известность участкового врача.

– Все необходимые лекарства в стационарах и поликлиниках выдаются бесплатно. Рецепт можно получить у лечащего врача, – пояснили в областном филиале ФСМС. – При лёгкой и средней степени тяжести течения COVID-19 пациенту полагается парацетамол, ибупрофен. Если речь идёт о пневмонии, вероятности риска тромбоэмболии, то можно получить капсулы дабигатрана и таблетки ривароксабана, апиксабана, а также парацетамола и ибупрофена.

В Фонде также напомнили, что с вопросами по качеству и доступности медицинской помощи нужно обращаться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если добиться разрешения вопроса не удалось, следует оставить обращение в адрес Фонда социального медицинского страхования по одному из каналов связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой