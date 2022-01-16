Олимпиада не за горами

В эти дни американский горнолыжный курорт Дир-Вэлли принял этап Кубка мира по фристайлу-могулу.

В составе сборной Казахстана на этапе Кубка мира по фристайлу-могулу выступили Юлия Галышева, Павел Колмаков, Аяулым Амренова, Олег Цинн, Сергей Романов.

Юлия Галышева смогла преодолеть квалификационный барьер. Она попала в число 16 лучших с 14-м результатом, набрав 68,13 балла. В финале соревнований по итогам первой попытки спортсменка заняла 11 место, что не дало ей возможность выйти во вторую финальную попытку. Аяулым Амренова завершила выступление на 28 месте. Победительницей этапа стала представительница Франции Перрин Лаффон, которая набрала 80,20 балла. На втором месте расположилась Анри Кавамура из Японии с результатом 80,03 балла. Замкнула тройку лидеров австралийка Энтони Джакара, набрав 79,84 балла.

В мужских соревнованиях казахстанские спортсмены в финал не прошли. На 18-м месте завершил квалификацию Павел Колмаков с результатом 70,63 балла, а Сергей Романов был дисквалифицирован.

Этими соревнованиями национальная команда Казахстана по фристайлу-могулу завершила финальный этап подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Главный тренер национальной сборной по данному виду спорта Елена Круглыхина поделилась настроением внутри команды в свете трагических событий, произошедших в стране.

– В первую очередь, от имени всей команды и наших спортсменов хотелось бы выразить соболезнования всем, кто потерял в эти дни близких людей. Это очень тяжелое время для всех, нам было тяжело находиться далеко и не иметь возможности связаться со своими родными и узнать, как у них дела. Конечно, на нас это отразилось, трудно сконцентрироваться, когда такое происходит дома. Команда нервничала, переживала, но выходила на старт, – сказала Елена Круглыхина.

Ранее этап Кубка мира по могулу состоялся в Канаде, где наши спортсмены показали неплохой результат. Наиболее близко к наградам этапа подобрался лидер нынешней мужской сборной Казахстана бронзовый призёр чемпионата мира Павел Колмаков. В его активе 76,86 балла и пятое место. Наш спортсмен уступил канадцу Майклу Кингсбери, шведу Уолтеру Уолбергу, японцу Икума Хоришима. Лучшей из восточноказахстанских спортсменок стала Анастасия Городко, занявшая 11 место. Своим выступлением порадовала Аяулым Амренова, заняв 15 место.

Дарья Антон

Фото из открытых источников