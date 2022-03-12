Оцениваем последствия

На 11 марта 2022 года в стационарах ВКО лечение от КВИ проходят 88 пациентов. Занято 14,2 процента коечного фонда.

За сутки 11 пациентов выписались из больниц, сообщает Управление здравоохранения ВКО, но при этом по области зарегистрировано семь новых случаев заражения КВИ.

В целом по республике выявлено 119 новых фактов заражения, выздоровели 1 032 человека. По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончался один пациент, в нашей области летальных случаев нет.

Восточно-Казахстанская область остаётся в «зелёной» зоне риска по КВИ.

На фоне явного спада очередной волны пандемии у учёных появилось время для анализа произошедшего с человечеством за последние два года. Так, СМИ пишут о выводах специалистов Оксфордского университета, что переболевшим коронавирусом даже в лёгкой форме могут грозить неблагоприятные изменения в работе мозга. Учёные сравнили снимки мозга заразившихся и неинфицированных, схожих по возрасту, социально-экономическому положению и исходному состоянию здоровья. И выявили у переболевших потерю серого вещества и аномалии в тканях мозга, что сказалось затем и во время теста на когнитивные функции.

Исследователи пояснили, что их выводы носят пока только наблюдательный характер, они не могут доказать причинно-следственную связь. Можно ли частично обратить вспять пагубное воздействие вируса или оно сохранится в долгосрочной перспективе, предстоит выяснить в ходе дополнительного наблюдения через два года.

Между тем, зарубежные инфекционисты предупредили о риске возникновения инфаркта у переболевших КВИ, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. У пациентов могут развиться экстрасистолы (нарушение сердечных сокращений), фибрилляции (аритмия), тахикардии (нарушение ритма сердечных сокращений). А после тяжёлого течения заболевания велик риск остаться инвалидом. Врачи призвали переболевших проходить диспансерное обследование, а неинфицированых – делать прививки от коронавируса.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников