ЧС

Оперативно подключились к решению вопроса

15.09.2023
24

В городе Риддер обвалилась отмостка фундамента жилого четырехквартирного дома. Это произошло в месте, где велись земляные работы по замене теплотрассы.

Оперативно подключились к решению вопроса

В одноэтажном доме по ул. Валиханова четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. Пострадавших нет. Угроз прочности дома не обнаружено. Фундамент на месте. Инцидент произошёл около 23.00. Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы всё же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников.

Оперативно подключились к решению вопроса

Создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.

15.09.2023
24

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