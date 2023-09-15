Оперативно подключились к решению вопроса

В городе Риддер обвалилась отмостка фундамента жилого четырехквартирного дома. Это произошло в месте, где велись земляные работы по замене теплотрассы.

В одноэтажном доме по ул. Валиханова четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. Пострадавших нет. Угроз прочности дома не обнаружено. Фундамент на месте. Инцидент произошёл около 23.00. Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы всё же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников.

Создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации.