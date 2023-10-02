Обед во вред

С начала 2023 года в регионе пожарные подразделения ДЧС ВКО 75 раз выезжали на случаи, когда жители квартир оставляли пищу на включенной плите без присмотра.

Так, обычный суп, забытый по неосторожности или невнимательности на плите или печке, может стать причиной большого пожара. Среди таких забывчивых часто встречаются домохозяйки, пожилые люди, граждане, приходящие домой с ночной смены, люди в состоянии алкогольного опьянения. А порой прибывшие на вызов соседей пожарные и вовсе не обнаруживают дома владельцев.

– Когда еда подгорает, появляется дым, который распространяется даже за пределы квартиры. От высокой температуры могут загореться легковоспламеняющиеся материалы, такие как стоящий рядом шкаф, висящие занавески или лежащие прихватки. Пластмассовые изделия, например, ручки кастрюли или разделочные доски, начинают плавиться, выделяя при этом ядовитые вещества, – отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

За оставление пищи на плите, повлекшее возгорание, предусмотрена административная ответственность по статье 410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В этом году по ней уже привлекли 72 человека.

Мария Симонова